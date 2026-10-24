La convocatoria para el ciclo lectivo 2027 contempla los cursos de Marinero y Auxiliar de Máquinas Navales, ambos con una duración de ocho meses. Los interesados tienen tiempo para inscribirse hasta el 13 de noviembre.

La Prefectura Naval Argentina, a través de la Prefectura Comodoro Rivadavia, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos habilitantes que permiten obtener la Libreta de Embarco y desempeñarse en la Marina Mercante.

La convocatoria comenzó el 5 de octubre y está destinada a quienes quieran incorporarse a la actividad marítima mediante alguna de las dos propuestas de formación disponibles para el ciclo lectivo 2027.

Qué cursos se pueden realizar

La oferta académica incluye dos alternativas, ambas con una duración de ocho meses:

Marinero: formación para desempeñarse en tareas vinculadas a la actividad a bordo de embarcaciones.

formación para desempeñarse en tareas vinculadas a la actividad a bordo de embarcaciones. Auxiliar de Máquinas Navales: capacitación orientada a funciones relacionadas con el área de máquinas de los buques.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2026.

Cuáles son los requisitos para ingresar

Según informó Prefectura, los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años cumplidos al 31 de diciembre del año de inscripción.

Contar con los estudios secundarios completos y aprobados.

Aprobar los exámenes intelectuales, de natación y remo.

No poseer antecedentes profesionales desfavorables comprobados.

La inscripción corresponde al ciclo lectivo 2027 y está destinada a quienes reúnan las condiciones establecidas para el ingreso.

Dónde consultar e inscribirse en Comodoro Rivadavia

Las personas interesadas pueden acercarse de manera presencial a la sede de la Prefectura Comodoro Rivadavia, ubicada en Máximo Abasolo 951, con ingreso por avenida Costanera Profesor Lais Mora.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30.

También se pueden realizar consultas a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 297-4339672

297-4339672 Correo electrónico: criv-efocapemm@prefecturanaval.gov.ar

Desde la institución recomendaron a los interesados consultar por los detalles del proceso de inscripción y las condiciones de ingreso antes del cierre de la convocatoria.