La campaña busca reunir golosinas para llevar alegría a los chicos durante la tradicional recorrida navideña. Las donaciones pueden acercarse al cuartel o destacamento más cercano.

Los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia lanzaron una gran colecta de caramelos para acompañar el recorrido de Papá Noel durante la Navidad e invitaron a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa solidaria.

Bajo el lema “¡Papá Noel y los Bomberos te necesitan!”, la campaña tiene como objetivo reunir golosinas para compartir con los más chicos y llenar de sonrisas las distintas paradas del recorrido navideño.

La propuesta apela a la colaboración de los vecinos, comercios y familias de la ciudad para que, con pequeños aportes, puedan contribuir a una celebración especial para los niños.

¿Dónde se pueden donar caramelos?

Quienes quieran colaborar con la colecta pueden acercar sus donaciones al cuartel o destacamento de Bomberos Voluntarios más cercano a su domicilio.

Desde la institución invitan a la comunidad a participar y acompañar esta iniciativa, que busca mantener vivo el espíritu solidario de las fiestas y llevar un momento de alegría a los chicos de Comodoro Rivadavia.