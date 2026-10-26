Mediante un convenio impulsado por la Escuela N°7703 y gestionado por el Municipio, a través de Comodoro Turismo, los estudiantes secundarios del barrio de Caleta Cordova comenzarán con sus pasantías educativas. La propuesta pedagógica busca conectar el aprendizaje escolar con experiencias reales que puede haber en el mundo del trabajo y el turismo.

La actividad se desarrolló luego de la firma del convenio marco de cooperación realizado días atrás entre ambas instituciones. Dichas prácticas profesionales permitirán que 19 estudiantes de la orientación en Turismo, complementen su formación vista en la materia Proyecto Vocacional, con experiencias concretas dentro de la actividad turística.

Cada pasante contará con un tutor designado por la organización receptora, un docente guía de la escuela y un plan de actividades vinculado a su orientación. Además, se informó que las prácticas serán de carácter exclusivamente formativo, en horarios compatibles con la cursada y una duración máxima de tres meses.

Desde Comodoro Turismo, el titular Eduardo Carrasco destacó que “la experiencia busca fortalecer el vínculo entre la educación y el sector turístico local acercando a los jóvenes a las oportunidades que ofrece la actividad en Comodoro. Son necesarias estas propuestas que abren las puertas para que conozcan de cerca cómo se trabaja y se animen a pensar su futuro y en la actividad turística en desarrollo que está teniendo nuestra ciudad”, añadió.

Por su parte, Arminda Tolosa, directora de la Escuela N° 7703 sostuvo que “teniendo presente que nuestra escuela tiene una orientación en turismo, siempre ha sido muy importante abordar esto. Creemos que para nuestros estudiantes será una oportunidad enorme poder vivir una experiencia real y acompañada por quienes hacen turismo en la ciudad y de que lo aprendido en el aula cobre sentido”, remarcó.

Las pasantías comenzarán en los próximos días, contemplando tareas vinculadas al sector de la mano de emprendimientos que desarrollan experiencias de nado en aguas abiertas junto a Nadadores del Golfo y MAUI, Ubuntu Trek con experiencias de trekking, Tonina Tour y Al Este con Paseos náuticos y avistajes, Seaside como agencia receptiva y Junior B, local gastronómico