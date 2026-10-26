El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en el balotaje presidencial de Brasil y remarcó la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países, diferenciándose de la reacción del mandatario argentino Javier Milei, quien evitó pronunciarse públicamente tras los resultados.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Kast informó que mantuvo una conversación telefónica con Lula y destacó la necesidad de avanzar en una agenda común centrada en la integración económica y la seguridad regional.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y lo he felicitado por el resultado de la elección”, expresó el jefe de Estado chileno.

Además, sostuvo que “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común” y aseguró que ambos países pueden profundizar la cooperación en áreas estratégicas como el combate al crimen organizado y el fortalecimiento de los lazos comerciales.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, también reconoció el resultado electoral brasileño. Aunque marcó diferencias ideológicas con Lula, destacó la importancia de mantener una relación institucional basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos.

“Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”, afirmó el mandatario colombiano, quien subrayó que la voluntad expresada en las urnas debe ser respetada como principio fundamental de la democracia.

La reelección de Lula generó repercusiones en toda América Latina, donde distintos mandatarios comenzaron a definir sus posiciones frente al nuevo escenario político que se abre en la principal economía de la región.