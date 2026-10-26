La ciudad de Rada Tilly será sede los próximos 6 y 7 de noviembre de la tercera edición de Tierra, Mar y Vinos, una feria que convocará a 41 bodegas y productores de distintas provincias argentinas con una amplia propuesta gastronómica, cultural y turística.

El evento, organizado por Musters y acompañado por el Municipio a través del área de Desarrollo Económico Local (DEL), busca fortalecer la actividad económica local mediante la promoción de espacios que integren producción, comercio, turismo y cultura.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar de degustaciones de vinos, recorridos por stands de productores, propuestas gastronómicas y actividades artísticas en el Colegio Médico de Rada Tilly.

La programación incluirá además intervenciones de la artista Martina Acevedo, espectáculos musicales y charlas especializadas sobre la producción vitivinícola de Chubut, que se desarrollarán en el Domo Punta Marqués.

Entre las actividades destacadas, Elsa Guevara presentará la charla “Del primer viñedo de Chubut a las 20 añadas”, mientras que Fabricio Portelli y Martín Bruno abordarán el presente y las perspectivas futuras de los vinos chubutenses.

La feria también ofrecerá un espacio de encuentro para productores, emprendedores y público general, consolidándose como una propuesta que impulsa el turismo y genera movimiento económico en la región.

Desde el Municipio señalaron que el acompañamiento a este tipo de iniciativas forma parte de una estrategia destinada a promover eventos que contribuyan al crecimiento de la actividad comercial, cultural y turística de la ciudad.