En relación al homicidio agravado de Jorge David Nieves, acontecido en el barrio Quirno Costa el pasado 27 de febrero de 2025, se concretó la mañana del presente lunes la audiencia de selección de jurados, o Voir Dire, que tiene como único imputado a Mauro Pavei.

Tras el correspondiente sorteo del padrón electoral, quedó conformada la nómina de 14 jurados —12 titulares y 2 suplentes— que intervendrán en el juicio. En esta instancia, la Oficina Judicial citó a las personas designadas para participar de la presente audiencia de selección, en la cual se evaluó su aptitud e imparcialidad para integrar el jurado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley XV N° 30 (Juicio por Jurados), durante la audiencia el juez informó a los ciudadanos convocados sobre la naturaleza de la función asignada, sus deberes y responsabilidades, las consecuencias de un eventual incumplimiento y las penalidades previstas para los delitos vinculados al desempeño de la función.

La causa se encuentra elevada a juicio por jurados y el próximo miércoles 28 de octubre está programado el comienzo del debate. El imputado Pavei se encuentra privado de libertad, cumpliendo prisión preventiva, hasta la culminación del juicio.

Presidió la audiencia Mariano Nicosia, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general, acompañado por Diana Guzmán, funcionaria y por la Psicóloga del MPF, Claudia Pis; en tanto que la defensa de Pavei fue ejercida por Gustavo Oyarzun y Alejandro Varas, defensores públicos. Por una cuestión se seguridad la audiencia de Voir Dire se celebró en la Ciudad Judicial.

El homicidio de Jorge David Nieves:

El hecho incluido en la acusación acontece el pasado 27 de febrero de 2025, cuando siendo aproximadamente las 16.00 hs. el imputado Mauro Fabián Pavei, llegó caminando hasta la escalera ubicada en calle Dabrowsky, casi intersección con pasaje Moure, del barrio Quirno Costa de nuestra ciudad. Allí se encontró con Jorge David Nieves y otra persona, extrajo un arma de fuego, le apuntó a Nieves y con claras intenciones de acabar con su vida le dijo “quédate quieto”, efectuándole dos disparos, uno de los cuales les impactó en su mano izquierda. Luego le posicionó el arma de fuego casi en el rostro y le efectuó un tercer disparo que le provocó la muerte en forma instantánea, dándose inmediatamente a la fuga del lugar en dirección a su vivienda. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de “autor” para Pavei.