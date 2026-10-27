La imponente crecida del río Iguazú volvió a modificar el paisaje de las Cataratas y obligó a cerrar preventivamente varios circuitos turísticos este lunes 26 de octubre. El aumento del caudal llevó a las autoridades del Parque Nacional Iguazú, en Misiones, a implementar restricciones para garantizar la seguridad de los visitantes.

La empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. informó que las medidas afectan algunos de los recorridos más visitados del área protegida, aunque el parque continúa abierto parcialmente.

El fenómeno natural ofrece imágenes impactantes de los saltos de agua, que presentan una fuerza y un volumen superiores a los habituales.

¿Qué circuitos de las Cataratas están cerrados?

Como consecuencia del incremento del caudal, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Circuito Superior, cuyas pasarelas quedaron a escasa distancia del nivel del agua.

También se restringió temporalmente el funcionamiento del Tren Ecológico de la Selva y el acceso al Sendero Macuco.

Por su parte, el recorrido hacia la Garganta del Diablo permanece cerrado desde comienzos de agosto, con sus pasarelas rebatidas como parte del protocolo de seguridad que se aplica ante las crecidas del río.

Estas medidas buscan evitar situaciones de riesgo en sectores donde el avance del agua podría comprometer la circulación de los turistas.

¿Qué sectores permanecen habilitados?

Pese a las restricciones, el Parque Nacional Iguazú continúa recibiendo visitantes.

El Circuito Inferior permanece habilitado en su totalidad, lo que permite recorrer distintos sectores de la selva y contemplar los saltos desde una perspectiva cercana a su base.

También se encuentra abierto el Sendero Verde, que conecta el Centro de Visitantes con la Estación Cataratas.

Desde la administración del parque explicaron que las restricciones responden exclusivamente a razones de seguridad.

“Informamos que el lunes 26 de octubre, el Parque Nacional Iguazú abrirá parcialmente, con el Circuito Inferior y el Sendero Verde habilitados. Las medidas preventivas responden al nivel del caudal del río Iguazú y la prioridad es la seguridad de todos”, señalaron mediante un comunicado.

¿Cuándo podrían reabrir los circuitos?

Las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución del río para determinar cuándo será posible restablecer los recorridos.

Según la información difundida, si el caudal se estabiliza y las condiciones de seguridad lo permiten, este martes 27 de octubre podrían reabrirse gran parte de los sectores restringidos.

Sin embargo, la habilitación dependerá de las evaluaciones que realicen los responsables del parque.

Qué pasa con las entradas de los turistas

Para quienes ya adquirieron sus tickets y no pudieron recorrer todos los atractivos, las autoridades recordaron que las entradas cuentan con una validez de seis días consecutivos.

Esto permite regresar durante las jornadas posteriores y visitar aquellos circuitos que vuelvan a habilitarse una vez que disminuya el nivel del agua.

De esta manera, los turistas podrán reorganizar su visita sin perder la posibilidad de conocer algunos de los sectores más emblemáticos del Parque Nacional Iguazú.

Mientras tanto, la crecida continúa ofreciendo un espectáculo natural imponente, aunque también recuerda la importancia de respetar las medidas preventivas en uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina.