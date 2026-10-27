El Banco del Chubut anunció que, a partir del martes 3 de noviembre, la sucursal General Mosconi, ubicada en el sector de Km 3 de Comodoro Rivadavia, dejará de brindar atención al público en su actual edificio. La medida forma parte de un proceso de reubicación que la entidad venía evaluando y que se aceleró como consecuencia de los recientes movimientos sísmicos en la zona.

Desde la institución aclararon que la atención a los clientes continuará en otras dependencias de la ciudad, mientras avanzan las gestiones para encontrar una nueva ubicación que permita mantener la presencia del banco en el sector.

¿Dónde cobrar jubilaciones y realizar operaciones de caja?

Uno de los puntos más importantes del anuncio está relacionado con los jubilados y clientes que necesitan realizar operaciones presenciales por ventanilla.

A partir del 3 de noviembre, quienes deban cobrar sus haberes jubilatorios o efectuar operaciones de caja tendrán que dirigirse a la sucursal Centro del Banco del Chubut, ubicada en San Martín 833.

En tanto, para el resto de las gestiones presenciales estará disponible la Oficina Comercial Km 5, situada en José Ingenieros 1287.

Sucursal Centro — San Martín 833 Operaciones de caja y cobro de jubilaciones por ventanilla. Oficina Comercial Km 5 — José Ingenieros 1287 Resto de los trámites y gestiones presenciales.

Esta modalidad de atención se mantendrá hasta nuevo aviso.

Los movimientos sísmicos aceleraron la decisión

Según informó el Banco del Chubut, el traslado de la sucursal General Mosconi era una alternativa que ya se encontraba bajo análisis.

Sin embargo, los recientes movimientos sísmicos registrados en la zona llevaron a acelerar las gestiones para concretar la reubicación.

La entidad no precisó todavía cuál será la nueva dirección ni cuándo podría comenzar a funcionar la sucursal en otro inmueble.

Mientras tanto, el objetivo es garantizar la continuidad de los servicios bancarios a través de las oficinas alternativas.

Qué operaciones se pueden realizar sin ir al banco

El Banco del Chubut recordó que sus clientes también pueden utilizar los canales digitales para efectuar distintas operaciones sin necesidad de trasladarse hasta una sucursal.

A través de AppBCH y Home Banking es posible realizar transferencias, pagar servicios, consultar movimientos y descargar resúmenes.

Por su parte, App Patagonia 365 permite consultar saldos y disponibles, descargar el último resumen, gestionar el PIN para créditos automáticos por cajeros y denunciar el extravío de tarjetas.

También continuarán disponibles el Bot de Patagonia 365, mediante WhatsApp al +54 9 280 469 1460, las billeteras virtuales Google Wallet y MODO, y las compras con tarjetas de débito y crédito Patagonia 365.

Además, se podrán realizar extracciones de efectivo en cajeros automáticos y comercios adheridos, según la disponibilidad de cada punto.

Desde el Banco del Chubut indicaron que continúan las gestiones para establecer la sucursal General Mosconi en una nueva dirección.

La intención es mantener la atención bancaria en la zona, aunque por el momento no se informó una fecha estimada para la reapertura.