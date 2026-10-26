Cristian Bousquet, gobernador del Distrito O3 del Club de Leones, recorrió el Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) y mantuvo un encuentro con el doctor Jorge Brugna y autoridades de la institución. También participaron la referente de Payamédicos, Lidia Oviedo, y el presidente del Club de Leones de Comodoro Rivadavia.

En el marco de su gira institucional por la Patagonia, el gobernador del Distrito O3 del Club de Leones, Cristian Bousquet, visitó el Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN) de Comodoro Rivadavia, donde se reunió con el doctor Jorge Brugna y autoridades de la institución para conocer su trabajo y evaluar posibles líneas de cooperación.

Del encuentro también participaron Lidia Oviedo, referente de Payamédicos, y el presidente del Club de Leones de Comodoro Rivadavia, en una reunión que permitió vincular a representantes de distintas organizaciones comprometidas con el trabajo comunitario.

La visita se inscribe en una agenda regional orientada a fortalecer la presencia del Club de Leones en la Patagonia, relevar las necesidades de las instituciones y explorar iniciativas que puedan traducirse en proyectos de impacto social.

Alianzas para fortalecer el trabajo comunitario

Durante su recorrida por Comodoro Rivadavia, Bousquet destacó la importancia de conocer de primera mano la realidad de cada institución y establecer vínculos que permitan impulsar acciones conjuntas.

El CABIN, institución de referencia en la región por su actividad vinculada a la medicina nuclear y la atención oncológica, formó parte de la agenda de visitas para interiorizarse sobre su funcionamiento, sus instalaciones y sus necesidades.

En ese contexto, la participación de Payamédicos y del Club de Leones puso en agenda la importancia de la articulación entre organizaciones para fortalecer el acompañamiento a pacientes y sus familias y promover iniciativas solidarias.

Una gira por Comodoro Rivadavia y Santa Cruz

La visita al CABIN se realizó como parte de una recorrida institucional que incluye actividades en Rada Tilly, Las Heras y Puerto Deseado, además de una reunión de gabinete prevista en Caleta Olivia.

El encuentro reunirá a autoridades del distrito y contempla acciones destinadas a ampliar la presencia de la organización en la región, entre ellas la creación de un nuevo club Leo y una filial del Club de Leones en localidades cercanas.

La agenda también contempla fortalecer los vínculos con organizaciones sociales y religiosas, entre ellas Cáritas Argentina, y relevar proyectos locales que puedan recibir apoyo mediante programas de financiamiento de la Fundación Lions Clubs International (LCIF).

El objetivo es fortalecer el trabajo en red y generar oportunidades para que las instituciones de la Patagonia puedan desarrollar iniciativas con impacto directo en sus comunidades.