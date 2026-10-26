Adriana Pajares, vicerrectora de la UNPSJB, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Desde la Red de Universidades Patagónicas venimos trabajando hace unos meses en el armado de la reunión que desarrollamos el viernes, a la que invitamos a los 30 diputados nacionales y los 18 senadores de las seis provincias. Asistió un pequeño grupo al encuentro programado en Comodoro y lamentablemente no hubo respuestas ni aviso de recepción de las otras fuerzas partidarias”.

Luego indicó que “La intención era escuchar de primera mano de aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar los fondos que el gobierno no remite incumpliendo la Ley de Financiamiento y con los legisladores que sí nos acompañaron les planteamos las herramientas y ponernos a disposición para trabajar los temas cuando se plantean”.

Para Pajares, “Muchos de los que no asistieron en general nos votan en contra y lamentablemente nuestros legisladores de Chubut los hemos invitado siempre a nuestras acciones; pero no sólo no asisten a las reuniones, sino que además nos votan en contra”.

La vicerrectora sostuvo que “A los legisladores que sí nos acompañaron les hemos entregado información con un documento de trabajo donde se detalla la realidad de las nueve universidades de la Patagonia, incluyendo un capítulo especial sobre la infraestructura que se necesitan en las diferentes sedes. Asimismo, se les remitió por mail a todos los legisladores esa información”.

Por último, destacó que “No tenemos una expectativa de que el gobierno cumpla con la ley y se va a lanzar un nuevo paro docente y no docente, esperando que la próxima reunión del CIN en la primera semana de noviembre defina las acciones a seguir por este tema”.