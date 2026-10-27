El diputado nacional Juan Pablo Luque recorrió la sede del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) en Rawson, donde dialogó sobre la situación del sector pesquero y las oportunidades de desarrollo para la provincia. También visitó los consultorios médicos de la organización sindical, que brindan un importante servicio de salud a la comunidad.

En el marco de su agenda de trabajo en el valle, el diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque, visitó las instalaciones de SICONARA, donde mantuvo un encuentro con representantes del sector para conversar sobre la actividad pesquera, su importancia para la economía provincial y la necesidad de continuar generando oportunidades laborales.

“La pesca es una de las actividades productivas más importantes de Chubut. Tenemos que seguir trabajando para que ese potencial se traduzca en desarrollo, más puestos de trabajo y mejores oportunidades para nuestra gente”, expresó Luque.

El legislador destacó la importancia de sostener un diálogo permanente con las organizaciones sindicales vinculadas a la producción y de escuchar de primera mano las necesidades de los trabajadores.

“Cuando hablamos del futuro de Chubut, tenemos que hablar de producción y empleo. Para eso es fundamental escuchar a quienes conocen la actividad, trabajan todos los días y saben cuáles son los desafíos que tenemos por delante”, sostuvo.

Un servicio de salud para la comunidad

Durante la visita, Luque también recorrió los consultorios médicos que el sindicato posee en Rawson, donde se brinda atención sanitaria y se desarrolla una tarea de relevancia para la comunidad.

“Estas iniciativas muestran que las organizaciones sindicales también cumplen un rol social que va mucho más allá de la defensa de los derechos laborales. Estos espacios de atención médica representan un aporte concreto a la salud de los vecinos”, valoró el diputado.

Finalmente, Luque remarcó la necesidad de fortalecer el vínculo entre el sector productivo, los trabajadores y las instituciones que contribuyen al desarrollo provincial.

“Chubut tiene enormes recursos y una gran capacidad de trabajo. El desafío es generar las condiciones para que nuestras actividades productivas crezcan, generen empleo y ese crecimiento se refleje en una mejor calidad de vida para nuestra gente”, concluyó.