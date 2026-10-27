El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia realizó este lunes la audiencia pública para analizar el pliego de licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros que actualmente presta Transporte Diadema. La convocatoria llegó apenas cuatro días después de que el Cuerpo ratificara una nueva prórroga de esa concesión por 180 días, desde el 29 de octubre hasta el 27 de abril de 2027, con el argumento de que el Municipio necesita ese plazo para concretar el llamado a licitación. El pliego discutido este lunes es, precisamente, la llave para que esa extensión sea la última.

Al abrir la audiencia, el presidente del Cuerpo, Maximiliano Sampaoli, marcó una particularidad: «de forma llamativa y anómala», no expuso el Ejecutivo, sino los concejales y las especialistas universitarias que asesoraron para la elaboración de la propuesta.

Un pliego hecho en el Concejo

La concejal Maite Luque explicó que el documento fue elaborado por el Cuerpo junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CONICET y vecinos. Recordó que el contrato vigente y el diseño del sistema de movilidad datan de 2007, y que desde entonces la concesión acumuló dos prórrogas, a las que se sumaron otras tres en los últimos 18 meses. En ese contexto, y ante la falta de presentación de pliegos desde el ejecutivo municipal, el bloque ACh comenzó a trabajar en septiembre del año pasado y en julio se presentó oficialmente el primer borrador, abriendo la participación al resto del cuerpo legislativo

Ezequiel Cufre lo definió como la continuidad del pliego original que se efectuó (también desde el concejo) para el servicio central de la ciudad que hoy presta la firma Sol Bus, con la meta de un sistema de movilidad integrado para toda la ciudad. Agradeció a la universidad y a la Presidencia del Cuerpo por el convenio que lo hizo posible, y subrayó que el objetivo es entregar al Ejecutivo una herramienta lista para avanzar con la licitación. Aclaró, además, que el texto sigue abierto a aportes y modificaciones.

Los números del nuevo diseño

El dato más contundente: los kilómetros de recorrido previstos pasan de 50.000 a 73.000, un crecimiento orientado a zona norte, el sector de mayor expansión demográfica de la ciudad en los últimos años.

Las especialistas Magali Chanampa y Leticia Vázquez, del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNPSJB, presentaron el diagnóstico del grupo de líneas existente para una ciudad extensa, dispersa. Sobre esa base, el pliego incorpora boleto combinado, modificaciones de recorridos y nuevas líneas surgidas de reclamos vecinales, para mejorar la cobertura a un sector de 20.715 habitantes, sin olvidar la conectividad con puntos centrales como el Hospital, e incluso el nexo directo entre aeropuerto y centro de Comodoro.

Con estos cambios, la población alcanzada por el servicio pasará de 23.101 a 35.629 vecinos.

La voz de los barrios

De los once inscriptos, siete vecinos tomaron la palabra. Todos coincidieron en algo: el pliego se mide en kilómetros, pero el usuario lo mide en minutos.

Patricia Bahamonde, de la vecinal Ara San Juan (Km 12), valoró los recorridos, pero advirtió que su sector aumentó la población en un 400% durante los últimos años, y que se requieren más unidades y líneas: viajar desde el centro hasta su barrio demandaría una hora y cuarenta minutos para un recorrido de 31 kilómetros. «Me conviene ir a vivir a Sarmiento», graficó. Marcela Yapura, del barrio René Favaloro, recordó que antes llegaban al centro en 25 minutos y hoy el viaje se cuadruplicó; pidió unidades accesibles y en condiciones, y dejó una sugerencia para quienes diseñan el servicio: «Tómense el colectivo».

Desde Km 17, Ruth Pérez describió caminatas de 30 a 40 minutos por calles de ripio hasta la parada y frecuencias cada dos horas, mientras que Beatriz Álvarez Cárcamo pidió extender el recorrido hasta calle Deipenau. Nuri Ascencio y César Ponce, de Centenario (Km 14), reclamaron eliminar las paradas sobre la banquina de Ruta 3 y habilitar la colectora (adecuándola con iluminación, alcantarillado, intertrabado y limpieza), además de mayor frecuencia los fines de semana, sumando una línea circular para zona norte, horario nocturno extendido y estaciones de guarda en el sector. Raquel Schmidt, de Km 18, celebró en cambio la incorporación de nuevas líneas conectando el sector.

Lo que viene

Al cerrar, Sampaoli expresó su deseo de que los 180 días de la prórroga vigente sean los últimos y permitan concluir el proceso licitatorio. «Estoy cada día más creyente», admitió.

La audiencia dejó una ecuación a resolver: el pliego promete más kilómetros y más vecinos alcanzados; los barrios pidieron, sobre todo, menos minutos. Entre ambas demandas se escribirá la versión final de un texto que nació en el Concejo y ahora espera que el Ejecutivo lo convierta en licitación. El reloj ya corre: el 27 de abril vence la prórroga, y con ella el margen para no tener que votar otra.