El consejero de la Fundación Perseu Abramo, vinculada al Partido de los Trabajadores de Brasil, destacó la participación popular, la estrategia de comunicación digital y la alianza entre jóvenes y adultos mayores que, según su análisis, resultaron claves para la victoria de Lula da Silva.

La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y sus posibles repercusiones en el escenario político regional fueron algunos de los ejes de una entrevista con Pedro Silva Barros, consejero de la Fundación Perseu Abramo, centro de pensamiento y formación política vinculado al Partido de los Trabajadores (PT).

Barros definió la jornada electoral como una “fiesta democrática” y destacó la participación ciudadana. En su análisis, el resultado representa un respaldo a la democracia brasileña y una señal relevante para el escenario político de América Latina.

También puso el foco en la estrategia de comunicación que implementó el PT durante la campaña. Según explicó, el partido había mantenido durante años una comunicación más tradicional y burocrática frente al avance de los sectores de derecha en las redes sociales.

El cambio en la comunicación digital

Barros atribuyó parte del cambio a la participación del diputado André Luiz Janones, del partido AVANTE, aliado del PT, y a la construcción de una estructura de comunicación digital conocida como el “ejército de Janones”.

Según relató, ese espacio pasó de reunir alrededor de 100 mil participantes a superar los 10 millones durante la jornada electoral.

La estrategia, explicó, consistió en generar canales propios de comunicación y evitar que la campaña quedara concentrada exclusivamente en responder a contenidos difundidos por sectores opositores.

También mencionó el uso coordinado de búsquedas en Google para instalar denuncias y temas considerados relevantes por la campaña de Lula.

Barros, además, cuestionó el funcionamiento de plataformas digitales como Meta y sostuvo que durante la campaña existieron restricciones a determinados contenidos vinculados con Lula.

Cuestionamientos sobre la jornada electoral

Otro de los puntos abordados fue el desarrollo de la jornada de votación. Barros afirmó que se registraron dificultades vinculadas al transporte público en algunas zonas gobernadas por sectores opositores a Lula.

Según su relato, el PT recurrió a la Justicia para solicitar una extensión del horario de votación debido a esos inconvenientes y estimó que unas 35 mil personas pudieron votar después de las 17.

El dirigente destacó, en ese contexto, que el resultado final terminó dando a Lula una diferencia superior a los cuatro millones de votos sobre su adversario.

Brasil y su relación con la región

En materia internacional, Barros planteó que la elección brasileña tiene relevancia para la región y sostuvo que Lula buscará fortalecer los vínculos con los países vecinos.

En particular, señaló la intención de recuperar la relación histórica entre Brasil y Argentina, al tiempo que analizó el impacto que tuvo durante la campaña la referencia al modelo político y económico argentino.

Según su interpretación, el posicionamiento de Jair Bolsonaro y de su espacio respecto de Argentina fue perdiendo fuerza durante las últimas semanas de campaña.

Jóvenes y adultos mayores, una alianza electoral

Barros también destacó el papel de los jóvenes durante el proceso electoral. Según explicó, después de la primera vuelta se produjo una fuerte movilización juvenil en universidades y espacios públicos.

A esto sumó la participación de adultos mayores de 70 años, para quienes el voto no es obligatorio en Brasil. Según su análisis, muchos jóvenes acompañaron a personas mayores para facilitar su llegada a los lugares de votación.

Para Barros, esta alianza intergeneracional fue uno de los elementos que contribuyeron a fortalecer la participación electoral y al resultado obtenido por Lula.

El consejero de la Fundación Perseu Abramo también mencionó distintas medidas y debates sociales impulsados durante el período electoral, entre ellos la regulación de las apuestas y proyectos vinculados con la jornada laboral.