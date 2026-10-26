La trelewense tuvo un debut consagratorio en la categoría Senior, tras finalizar como la mejor palista de América en el campeonato disputado en Entre Ríos.

La palista trelewense Candela Velázquez obtuvo la medalla de oro en el campeonato celebrado en la provincia de Entre Ríos. La joven tuvo un debut consagratorio en la categoría Senior, tras finalizar como la mejor palista de América en el Mundial de Canotaje disputado en Gualeguaychú.

En una actuación sobresaliente dentro del panorama del canotaje internacional, la chubutense Candela Velázquez se alzó con la medalla de oro panamericana en la modalidad maratón (K1 Senior) durante el campeonato celebrado este domingo, en la ciudad de Gualeguaychú.

Con tan solo 20 años y compitiendo por primera vez en la máxima categoría del certamen, la joven trelewense completó una labor formidable al ubicarse en el puesto número 16 de la clasificación general del Mundial, rendimiento que la convirtió en la deportista americana mejor posicionada de la prueba.

Gracias a este resultado, obtuvo el título continental, superando a la rionegrina Cecilia Collueque (General Roca), quien finalizó en el segundo puesto, y a la chilena Goviana Reyes, que logró la presea de bronce.

La representante de la Asociación Canoa’s Trelew entrena bajo las directivas de su padre, Manolo Velázquez, y este lunes emprenderá el regreso a su ciudad natal para encarar la preparación enfocada en las competencias de velocidad programadas para el mes de diciembre.

Compromiso provincial

Desde el Gobierno de la Provincia del Chubut, a través de Chubut Deportes, se celebra y reafirma el compromiso de continuar acompañando el desarrollo deportivo de Candela Velázquez.

En este sentido, las autoridades indicaron que este logro panamericano refleja el fruto de un trabajo articulado y constante que ha respaldado su crecimiento desde sus primeros pasos en las categorías formativas hasta alcanzar la consolidación y consagración en el nivel más alto del deporte internacional.