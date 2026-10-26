El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró este lunes sin comprar dólares en el mercado de contado, poniendo fin a una racha de 20 jornadas consecutivas con saldo positivo. La pausa se produjo en una rueda marcada por una fuerte demanda de divisas, un importante incremento del volumen negociado y la volatilidad internacional asociada al escenario político de Brasil.

El dólar mayorista registró una suba de $11,50, equivalente al 0,75%, y terminó la jornada en torno a los $1.541, su mayor avance diario desde el 24 de agosto, según los datos del mercado consignados en el informe.

El dólar mayorista subió y el Tesoro habría intervenido

La cotización comenzó la rueda bajo presión compradora y llegó a operar en mínimos de $1.539. Durante buena parte de la jornada, las operaciones se concentraron entre los $1.540 y $1.541, nivel en el que finalmente cerró.

De acuerdo con operadores del mercado, la estabilidad que mostró el tipo de cambio después de la suba inicial podría explicarse por una intervención del Tesoro Nacional.

Las estimaciones mencionadas en el informe apuntan a ventas por aproximadamente US$100 millones, aunque ese monto no cuenta con confirmación oficial en la información disponible.

El esquema cambiario vigente establece que el Banco Central puede vender reservas cuando el dólar mayorista supera el techo de la banda, ubicado para esta jornada en $1.946,73.

Por ese motivo, la eventual intervención para moderar la cotización habría quedado en manos del Tesoro.

Fuerte aumento de las operaciones

Uno de los datos destacados de la jornada fue el crecimiento del volumen negociado en los distintos segmentos del mercado cambiario.

En el mercado de contado se operaron US$735,23 millones, lo que representó un incremento del 31% respecto del viernes.

La actividad fue todavía más intensa en el mercado de futuros, donde las operaciones alcanzaron el equivalente a US$2.140 millones, un salto del 158%.

Según el informe, la autoridad monetaria, conducida por Santiago Bausili, también mantuvo una participación activa mediante instrumentos derivados y bonos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial, con el objetivo de aliviar la presión sobre la demanda de dólares.

¿Qué pasó con las reservas del Banco Central?

La interrupción de las compras representa, según el balance difundido, la quinta jornada del año en la que el Banco Central no incorpora divisas a sus reservas, incluyendo la primera rueda hábil previa al inicio del programa de acumulación.

Pese a esta pausa, el organismo mantiene un saldo comprador acumulado de US$1.252 millones durante octubre y de US$15.820 millones en lo que va de 2026.

De esta manera, la jornada dejó dos señales relevantes para el mercado: una mayor presión sobre el dólar oficial y el primer freno a la acumulación de reservas después de 20 intervenciones consecutivas con resultado positivo.

La evolución de la demanda de divisas y las posibles intervenciones oficiales serán factores centrales para observar el comportamiento del tipo de cambio durante los próximos días.

Nota: los valores de mercado y las estimaciones de intervención corresponden al informe suministrado y no fueron contrastados con un parte oficial del BCRA.