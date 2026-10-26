La Justicia investiga un presunto caso de abuso de arma de fuego ocurrido en la zona norte de Comodoro Rivadavia, luego de que el propietario de un supermercado reconociera haber efectuado un disparo al aire durante una discusión frente a su comercio.

El incidente se registró el sábado por la tarde en las inmediaciones de avenida Ingenieros y Rodolfo Casamiquela. La intervención policial se produjo tras un alerta emitido por el Centro de Monitoreo, que informó sobre una pelea entre varias personas y la posible presencia de un arma de fuego.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Mosconi entrevistaron a dos hombres que señalaron al comerciante como quien habría realizado la detonación. Sin embargo, ambos se retiraron sin presentar lesiones y decidieron no radicar una denuncia formal.

A partir de la circulación de un video en redes sociales donde se escucha un disparo, la Policía inició tareas de relevamiento en el sector para buscar testigos y registros fílmicos que permitieran esclarecer lo ocurrido. También participaron agentes de la Brigada de Investigaciones y de Policía Científica.

Horas después, el dueño del supermercado se presentó ante los efectivos y confirmó haber realizado un disparo al aire. Según explicó, tomó esa decisión porque un grupo de personas estaba generando molestias a quienes se encontraban en el local.

Durante el procedimiento, el hombre entregó voluntariamente una pistola Bersa Thunder calibre .380, junto con la documentación que acredita su condición de legítimo usuario. El arma fue secuestrada por disposición de las autoridades.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en el caso y dispuso las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades penales.