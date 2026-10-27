El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó el martes la huida del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro a EEUU, dos días después de ser derrotado en las urnas, y calificó de vergonzosa su decisión de abandonar el país.

«Yo intenté que probase que era honesto entregando papeles y no los entregó (…) cuando miente está faltando al respeto a las personas que están en casa, ese acto de salir de Brasil es vergonzoso», afirmó el mandatario ante la prensa durante la celebración de su 81 cumpleaños, según el portal G1.

«Pienso en la culpa, pienso en la culpa que tiene en la conciencia un ciudadano que acaba de perder las elecciones y huye de su país», añadió Lula, quien también comparó su trayectoria con la de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023).

El mandatario recordó que perdió tres elecciones antes de llegar por primera vez a la presidencia en 2002, y que otros dirigentes, como Geraldo Alckmin y José Serra, también sufrieron derrotas electorales sin abandonar Brasil.

También se refirió a los procesos por corrupción que enfrentó en el marco de la Operación Lava Jato y aseguró que, aunque aliados internacionales le ofrecieron ayuda para evitar ir a prisión, decidió permanecer en el país.

«Cuando me acusaron tuve muchas invitaciones para huir de Brasil, ir a una embajada, (pero) decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal para desenmascarar a mis investigadores; quien no debe no teme», subrayó.

Flávio Bolsonaro permanece en paradero desconocido, aunque, según diversos medios, estaría en EEUU, donde buscaría solicitar asilo al Gobierno de Donald Trump.

El excandidato presidencial ultraderechista enfrenta en Brasil varias investigaciones por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

De haber ganado las elecciones, esas investigaciones habrían quedado suspendidas durante su mandato.

Bolsonaro culminaría su mandato como senador en enero de 2027, momento en el que perdería la protección legal que le brindan los fueros parlamentarios. (Sputnik)