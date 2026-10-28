El deporte y la solidaridad volverán a encontrarse en Comodoro Rivadavia el próximo domingo 1 de noviembre, cuando se lleve adelante la quinta edición de la Corrida Solidaria María Auxiliadora, una iniciativa que busca reunir a familias, deportistas y vecinos para colaborar con una institución fundamental para la salud de los adolescentes.

La actividad es organizada por el Colegio María Auxiliadora y su Unión de Familias, con el objetivo de recaudar fondos para el Centro de Salud Integral del Adolescente (CESIA), dependiente del Área Externa del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti”.

En esta oportunidad, el desafío solidario será reunir los recursos necesarios para adquirir un sillón odontológico que permita ampliar y fortalecer las prestaciones del centro de salud.

Un nuevo desafío solidario para ayudar a la “Casita Verde”

El CESIA, conocido por muchos comodorenses como la “Casita Verde”, cumple 30 años de trabajo ininterrumpido acompañando la salud integral de adolescentes y jóvenes.

Desde su inauguración en 1996, se convirtió en un espacio de referencia para quienes necesitan atención médica y acompañamiento profesional, especialmente aquellos que no cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a determinadas especialidades.

La institución recibe pacientes de distintos barrios de Comodoro Rivadavia y de sectores rurales, ofreciendo atención desde una perspectiva integral.

Este año, los organizadores buscan repetir el resultado positivo de la edición anterior, cuando la recaudación permitió adquirir un ecógrafo para mejorar la atención de los pacientes.

Ahora, la meta es comprar un sillón odontológico, un equipamiento que permitirá fortalecer el servicio de odontología del CESIA.

Una carrera para todos: cómo participar

La propuesta está pensada para que puedan sumarse personas de distintas edades, independientemente de su experiencia deportiva.

La quinta edición contará con tres modalidades:

Carrera competitiva de 5 kilómetros: destinada a atletas y grupos de atletismo.

Caminata integrativa familiar de 1 kilómetro: un recorrido por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia.

Pruebas integrativas infantiles: para niños y niñas a partir de los 6 años.

De esta manera, la jornada permitirá participar tanto a quienes habitualmente corren como a familias que simplemente quieran caminar y colaborar con la causa.

Inscripciones abiertas: dónde anotarse

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y quienes deseen participar pueden completar el formulario disponible en el siguiente enlace:

Formulario de inscripción a la Corrida Solidaria Consultas e información: 297 507-8820

La organización también invita a empresas, comercios y emprendimientos de la ciudad a participar como sponsors, colaborando con el objetivo de recaudar los fondos necesarios para adquirir el equipamiento.

CESIA: 30 años acompañando a los adolescentes de Comodoro

El Centro de Salud Integral del Adolescente fue inaugurado en 1996 y se caracteriza por su abordaje transdisciplinario e intersectorial.

Entre sus prestaciones se encuentran la atención médica, psicológica, psicopedagógica, odontológica, nutricional, social, legal y de enfermería.

Además de brindar asistencia sanitaria, el CESIA desarrolla un importante trabajo de prevención, promoción de la salud y acompañamiento de situaciones de alta sensibilidad social.

Su labor permite garantizar el acceso a la atención integral de adolescentes y jóvenes, consolidándose como un espacio de referencia y contención para numerosas familias.

Una comunidad que transforma la solidaridad en acciones concretas

Detrás de la Corrida Solidaria existe una red de compromiso comunitario vinculada al Instituto María Auxiliadora.

La Unión de Familias, que acompaña el crecimiento institucional y organizativo del colegio, impulsa esta actividad junto con otros integrantes de la comunidad educativa.

También se destaca la participación de la Comisión de Exalumnas, una organización con más de 50 años de trayectoria que colabora activamente con la institución, incluso mediante el sostenimiento de matrículas de estudiantes becados.

Con esta nueva edición, la comunidad de Comodoro tendrá otra oportunidad de transformar una jornada deportiva en una ayuda concreta para la salud pública.

El próximo 1 de noviembre, cada paso tendrá un propósito: colaborar para que más adolescentes y jóvenes puedan acceder a una atención de calidad.