La playa de Rada Tilly se convertirá en una cancha de fútbol este sábado 31 de octubre, con una propuesta deportiva y recreativa destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Bajo el nombre “Sábado de Fútbol Playa 3 contra 3”, la actividad invita a disfrutar de una tarde de juegos sobre la arena, en un ambiente pensado para compartir con amigos y en familia.

El encuentro se desarrollará en la Bajada 12, de 14:00 a 18:00 horas, con acceso libre y gratuito.

Fútbol 3 contra 3 y sin arqueros

La propuesta contará con canchas especialmente preparadas para disputar partidos de tres contra tres, sin arqueros.

La modalidad será recreativa, con el objetivo de promover la actividad física, el compañerismo y la diversión entre los participantes.

Los chicos podrán asistir con sus amigos o sumarse a los equipos que se formen durante la jornada.

No hace falta inscripción previa

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es que no será necesario inscribirse con anticipación.

Las familias interesadas podrán acercarse directamente a la Bajada 12 dentro del horario establecido para participar de las actividades.

Desde la organización recomiendan que los chicos lleven una botella de agua para mantenerse hidratados y protección solar, teniendo en cuenta que las actividades se realizarán al aire libre.

Una propuesta para disfrutar de la playa en familia

La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro y recreación, aprovechando uno de los principales atractivos naturales de Rada Tilly.

Con el deporte como protagonista, la jornada permitirá que los más chicos disfruten de una experiencia diferente, combinando fútbol, playa y diversión.

La cita será el sábado 31 de octubre, de 14 a 18 horas, en la Bajada 12 de Rada Tilly. La participación es gratuita y está destinada a niños y niñas de 6 a 12 años.