La Dirección Nacional de Migraciones descartó que Flávio Bolsonaro haya ingresado a la Argentina, luego de que circularan versiones que lo vinculaban con un supuesto intento de salida de Brasil a través de la frontera argentina.

Mediante un comunicado oficial, el organismo indicó que no registra movimientos migratorios del senador brasileño y explicó que la revisión de una aeronave privada en el Aeropuerto Internacional de Iguazú se realizó a raíz de la repercusión pública que tomó el caso.

Según detallaron las autoridades, durante los controles se verificó que la documentación de la empresa propietaria de la aeronave se encontraba en regla y que no existía ningún plan de vuelo relacionado con integrantes de la familia Bolsonaro.

La aclaración se conoció mientras la Policía Federal de Brasil investiga si el dirigente habría intentado abandonar su país pese a una disposición judicial que le impide salir del territorio brasileño. De acuerdo con medios de ese país, los investigadores buscan determinar si Bolsonaro pudo haber utilizado una ruta alternativa para llegar a Estados Unidos.

Las sospechas surgieron tras la difusión de información sobre un avión privado que permanecía en Puerto Iguazú y que, según algunas versiones periodísticas, podría haber sido utilizado para trasladar al senador. Sin embargo, organismos de seguridad argentinos señalaron que no cuentan con registros que acrediten su presencia en el país.

En paralelo, Flávio Bolsonaro continúa bajo investigación judicial en Brasil en causas vinculadas a presuntas maniobras financieras, mientras la justicia de ese país mantiene restricciones sobre sus movimientos y documentación de viaje.