Un intenso tornado sorprendió este lunes a los habitantes de la Región de O’Higgins, en Chile, al atravesar sectores de las comunas de Requínoa y Rengo, donde dejó importantes daños materiales y provocó interrupciones en el suministro eléctrico.

El fenómeno se registró durante la tarde, en medio de condiciones de inestabilidad atmosférica, y pudo ser observado desde distintos puntos de la Ruta 5 Sur. Las imágenes captadas por vecinos y automovilistas se viralizaron rápidamente en redes sociales debido a la magnitud de la columna de viento.

De acuerdo con los primeros relevamientos realizados por organismos de emergencia, el tornado provocó la voladura de techos, caída de árboles y daños en instalaciones públicas y privadas. Uno de los edificios más afectados fue el Colegio Tricahue, donde se registraron importantes deterioros estructurales.

Frente a la situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) declaró la Alerta Roja para la comuna de Requínoa con el objetivo de agilizar la asistencia y coordinar recursos para las familias afectadas.

Asimismo, la empresa CGE informó que numerosos usuarios quedaron sin energía eléctrica debido a los daños que sufrió la red de distribución por la caída de postes y tendido eléctrico.

Especialistas de la Dirección Meteorológica de Chile y de la Red Geocientífica de Chile clasificaron preliminarmente el episodio como un tornado de categoría EF2, una intensidad asociada a vientos capaces de provocar daños considerables en edificaciones livianas e infraestructura básica.

Mientras continúan las tareas de evaluación y limpieza en los sectores afectados, las autoridades informaron que no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad y recomendaron a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevos eventos asociados a la inestabilidad climática.