El gobierno nacional sigue sin reconocer ni referirse al triunfo de Lula da Silva del domingo. Hoy el vocero, Adrián Ravier, negó tres veces la situación, entre otros papelones que protagonizó en su conferencia de prensa.

Mientras tanto, el ex candidato presidencial de la derecha, Flávio Bolsonaro, se profugó y hay informaciones cruzadas respecto a si pasó por la Argentina, antes de emprender el viaje a Estados Unidos, en avión o por tierra.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: