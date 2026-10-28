Los vecinos de un sector concurrido de la ciudad manifestaron su preocupación por la presencia de material acumulado en un espacio utilizado diariamente por familias, niños y personas que practican actividades físicas al aire libre.

Según señalaron, la situación genera molestias y representa un riesgo para quienes utilizan el lugar como punto de encuentro y recreación. En ese sentido, remarcaron que numerosos chicos juegan en la zona mientras otros vecinos la recorren para caminar o realizar ejercicio.

Ante este panorama, solicitaron la intervención del Municipio para que se ejecuten tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del sector. El pedido busca preservar la seguridad de quienes concurren al espacio y mejorar las condiciones generales del entorno.

Los habitantes esperan una respuesta de las autoridades para resolver una problemática que, aseguran, viene generando reclamos por parte de la comunidad.