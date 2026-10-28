La familia de Lionel Scaloni atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del director técnico de la Selección Argentina. La mujer murió este martes en la localidad santafesina de Pujato, donde residía junto a sus seres queridos y donde era ampliamente conocida por su participación en la comunidad.

Según trascendió, Marzetti enfrentaba desde hace varios años una enfermedad que había afectado su estado de salud. Tras conocerse la noticia, Scaloni, que se encontraba en Buenos Aires, tenía previsto trasladarse a su ciudad natal para acompañar a su familia durante la despedida, que se desarrollará en un ámbito privado.

Conocida por familiares y vecinos como «Lali», Eulalia Marzetti fue jueza de paz de la Municipalidad de Pujato y tuvo un rol activo dentro de la comunidad. Junto a su esposo, Ángel Guillermo Scaloni, formó una familia integrada por sus hijos Lionel, Mauro y Corina.

A lo largo de los últimos años, el entrenador campeón del mundo había hecho referencia en distintas oportunidades al delicado estado de salud de su madre. Incluso, tras la consagración de Argentina en la Copa América 2021, le dedicó el título y destacó la fortaleza con la que enfrentaba su enfermedad.

La noticia generó conmoción en Pujato, el pueblo que vio crecer al actual entrenador de la Selección Argentina y que hoy acompaña a la familia Scaloni en este difícil momento.