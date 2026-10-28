La jornada se presentará parcialmente nublada, sin lluvias previstas y con viento que aumentará durante el día.

Este miércoles 28 de octubre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada con temperaturas agradables y presencia de viento.

Según el pronóstico oficial actualizado a las 5:56, se espera una mínima de 10°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y ligeramente nublado hacia la noche.

La probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde aumentará a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Hacia la noche, el viento rotará al noreste y podría alcanzar velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

En las primeras horas de la mañana, la ciudad registraba 12,6°C, humedad del 72%, presión de 1016,2 hPa, viento oeste de 19 km/h y una visibilidad de 30 kilómetros.