Carlos Tevez comenzó a revelar detalles de su esperado partido despedida y confirmó la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme en el evento que se realizará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera.

El encuentro, que llevará por nombre “De alcanzapelotas a leyenda”, promete reunir a destacadas figuras que compartieron equipo con el exdelantero argentino a lo largo de su carrera en Boca Juniors, la Selección Argentina y el fútbol europeo.

Entre los futbolistas confirmados se encuentran Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Sergio “Kun” Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

Además, la organización trabaja para sumar a otras reconocidas figuras internacionales como Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney, cuya participación aún aguarda confirmación.

La idea de los organizadores es que el encuentro cuente también con la presencia en los bancos de suplentes de dos entrenadores de enorme trayectoria: Carlos Bianchi y Roberto Mancini.

Más allá del fútbol, la jornada incluiría espectáculos musicales en vivo. Entre los artistas convocados figuran La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, quienes aportarían el cierre festivo al homenaje.

Asimismo, el evento podría contar con la participación de figuras de otros ámbitos deportivos, como el piloto Franco Colapinto y el extenista Juan Martín Del Potro, en una celebración que buscará repasar la exitosa carrera de uno de los máximos ídolos del fútbol argentino.