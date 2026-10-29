Mientras continúa el revuelo mediático por la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Josefina Lynch volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un logro profesional que celebró públicamente.

La artista viajó a Miami para participar de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, una experiencia que definió como el cumplimiento de un sueño dentro de su carrera. A través de sus redes sociales compartió imágenes del evento y expresó su alegría por haber sido convocada a uno de los encuentros más importantes de la industria musical.

“Gracias Billboard por recibirme y darme el espacio para hacer lo que más me gusta. Sueño cumplido”, escribió la cantante al mostrar su paso por la ceremonia realizada en Estados Unidos.

Su nombre había tomado notoriedad en las últimas semanas luego de que trascendieran versiones que la involucraban en la ruptura entre Prandi y Ortega. Según distintos trascendidos, la presencia de Lynch en un estudio de grabación del cantante habría generado malestar en la modelo.

Ante la repercusión del caso, la joven realizó un descargo público para desmentir cualquier vínculo sentimental con Ortega y aseguró que su presencia en el estudio respondió exclusivamente a cuestiones musicales y profesionales.

“Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas. Eso es todo lo que pasó”, sostuvo al referirse a los rumores.

Además, cuestionó las especulaciones surgidas en torno a la situación y pidió respeto por las personas involucradas, al considerar que se difundieron versiones sin fundamento sobre su vida privada y la de su familia.

De esta manera, mientras intenta dejar atrás la polémica mediática, Lynch celebró uno de los momentos más importantes de su carrera artística con su participación en los Billboard Latinos.