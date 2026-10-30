La polémica entre China Ansa y Santiago Maratea sumó un nuevo capítulo luego de que la periodista decidiera hablar públicamente sobre el fuerte intercambio que mantuvieron durante una grabación del programa PH: Podemos Hablar.

Durante una entrevista televisiva, Ansa explicó que la dinámica del ciclo consiste en realizar preguntas espontáneas entre los invitados y afirmó que su intervención apuntaba a que Maratea hiciera una reflexión sobre sí mismo y su trayectoria. Según sostuvo, en ningún momento buscó cuestionarlo ni emitir un juicio sobre las colectas solidarias que encabezó en los últimos años.

La comunicadora indicó que la reacción del influencer la sorprendió y consideró que tocó un tema sensible para él. Sin embargo, aseguró que esperaba una respuesta vinculada a los logros obtenidos a través de sus iniciativas solidarias y no una situación de conflicto.

Además, remarcó que tanto ella como su familia acompañaron algunas de las causas impulsadas por Maratea y rechazó que su planteo haya tenido una intención maliciosa. En ese sentido, sostuvo que el influencer conocía la posibilidad de que surgieran preguntas relacionadas con episodios de gran repercusión pública.

La controversia trascendió luego de que se conociera que la grabación debió interrumpirse momentáneamente a raíz de una discusión entre ambos. Según versiones difundidas en programas de espectáculos, la situación generó tensión en el estudio y provocó el malestar de la periodista.

El eje del intercambio habría estado relacionado con la colecta realizada años atrás para colaborar con Independiente, una iniciativa que en su momento generó debates y cuestionamientos públicos sobre el manejo de los fondos.

Mientras tanto, las declaraciones de Ansa reavivaron la discusión en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaron su postura y quienes defendieron la reacción de Maratea.