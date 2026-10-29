Luego de que trascendieran rumores sobre una supuesta pelea entre Adrián Pallares y Rodrigo Lussich tras conocerse el final de su dupla televisiva, ambos periodistas aprovecharon una emisión de Intrusos para aclarar la situación y desmentir cualquier conflicto personal.

Los conductores explicaron que la decisión de dejar de trabajar juntos al frente del ciclo responde a un proceso que venían conversando desde hace tiempo y que no está relacionado con diferencias entre ellos. En ese sentido, remarcaron que mantienen una amistad de más de dos décadas y una sociedad profesional que se consolidó a lo largo de los años.

Pallares destacó la relación construida con su compañero y rechazó las versiones que intentaron presentar a uno como responsable de la ruptura. Además, valoró la generosidad de Lussich tanto en la televisión como en los proyectos teatrales que compartieron.

Por su parte, Lussich sostuvo que su intención de volver a conducir en solitario era una inquietud personal que había planteado tiempo atrás tanto a Pallares como a las autoridades del canal. Según explicó, el final de la dupla fue informado con anticipación y tratado de manera transparente con todas las partes involucradas.

Los periodistas también cuestionaron las especulaciones difundidas en los últimos días por figuras del espectáculo y remarcaron que la relación profesional nunca se vio afectada por celos ni disputas internas.

Asimismo, señalaron que la señal televisiva les ofreció alternativas laborales para continuar dentro de la programación, por lo que el cierre de esta etapa no implica un alejamiento conflictivo ni una imposición empresarial.

Finalmente, ambos coincidieron en que seguirán manteniendo el vínculo de amistad que los une desde hace años y pidieron poner fin a las versiones que intentan instalar una grieta entre ellos. «No vengan a querer pudrirla», fue la frase con la que Lussich cerró el descargo.