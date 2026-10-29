Nuevos audios conocidos en las últimas horas aportan detalles sobre los momentos previos al choque de dos trenes en España, un accidente que dejó numerosas víctimas y que es objeto de una investigación para establecer las causas de la colisión.

Entre las comunicaciones registradas figura el mensaje de la maquinista de una formación de Iryo, quien informó a la torre de control: «No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida». Debido a esa falla técnica, el convoy permanecía inmovilizado sobre la vía de alta velocidad.

De acuerdo con las grabaciones difundidas, desde el centro de control se indicó al maquinista de otro tren que reiniciara el servicio con una «marcha normal» luego de activarse distintos protocolos de emergencia. Esa expresión se encuentra ahora bajo análisis de los investigadores, ya que habría sido interpretada como una autorización para retomar la velocidad habitual de circulación.

La reconstrucción preliminar de los hechos señala que, mientras una de las formaciones continuaba detenida por problemas en el sistema de control ferroviario, el otro tren avanzaba por la misma vía.

Los audios también reflejan que la conductora del tren averiado reiteró minutos después que la situación no había cambiado. «El tren sigue detenido», volvió a comunicar a la torre de control, advirtiendo que la falla persistía.

Según la cronología difundida, el sistema LZB dejó de funcionar alrededor de las 8:30. Seis minutos después se ordenó retomar la circulación de manera «normal». A las 8:41 y nuevamente a las 8:48, la maquinista reportó que su formación seguía inmovilizada. Finalmente, a las 8:53 se produjo la colisión.

Las autoridades ferroviarias y judiciales continúan analizando las comunicaciones, los protocolos aplicados y el funcionamiento de los sistemas de seguridad para determinar cómo se desencadenó la tragedia y establecer eventuales responsabilidades.