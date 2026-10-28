Sandra Mihanovich se sumó al debate generado tras la entrega de los premios Martín Fierro de la Música 2026 y expresó su desacuerdo con el galardón que recibió Wanda Nara por su canción viral Bad Bitch, lanzada en 2023.

Durante una entrevista reproducida en el programa LAM, la artista cuestionó la decisión de APTRA de premiar el tema y consideró que la elección fue desacertada. Si bien aclaró que no responsabiliza a Wanda Nara por el reconocimiento, sostuvo que el error radica en quienes otorgaron la distinción.

“Que sea influencer, que conduzca programas y que quiera cantar está perfecto”, señaló Mihanovich, aunque remarcó que, a su entender, la premiación no fue la más adecuada. Incluso utilizó una comparación vinculada al fútbol para ejemplificar su postura sobre el premio.

La polémica tomó un giro inesperado cuando Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, fue consultada sobre las declaraciones. Lejos de realizar una defensa cerrada de su hija, reconoció que las críticas podrían tener fundamento y apuntó a la controversia generada por premiar una canción publicada varios años atrás.

No obstante, Colosimo insistió en que Wanda no tiene responsabilidad sobre la decisión y aprovechó para manifestar su cansancio ante la constante atención mediática que recibe su hija. “Basta de Wanda”, expresó durante la entrevista, pidiendo que se deje de hablar permanentemente sobre la conductora y empresaria.

La discusión continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo y la música, especialmente entre quienes cuestionan los criterios utilizados para la entrega de algunos premios.