El Centro Cultural de Comodoro Rivadavia será escenario de la presentación de “Guardianas de la trama: 25 historias de la herencia croata narradas por mujeres latinoamericanas”, una obra colectiva que rescata memorias, tradiciones y experiencias vinculadas a la inmigración croata en América Latina.

La actividad tendrá lugar el sábado 31 de octubre a las 19:00 y estará encabezada por una de las coautoras del libro, Claudia Ostric, quien compartirá con el público los detalles del proceso de elaboración de esta publicación y el valor cultural de las historias que la integran.

La obra reúne 25 relatos de mujeres latinoamericanas descendientes de croatas, quienes reconstruyen parte de la historia de sus familias a través de recuerdos, costumbres y experiencias transmitidas de generación en generación.

Además de la presentación literaria, el encuentro contará con la participación del cuerpo de baile de la colectividad croata de Comodoro Rivadavia. Al finalizar la actividad, se realizará una firma de ejemplares para los asistentes.

La propuesta busca poner en valor la identidad cultural y la memoria de una comunidad que forma parte de la historia de la región patagónica.