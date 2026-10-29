La recuperación de los bancos naturales de vieira Tehuelche en el golfo San José se perfila como una alternativa para fortalecer la pesca artesanal de la región, a partir de los avances obtenidos por un equipo de investigadores del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET).

Los trabajos experimentales permitieron demostrar la viabilidad del repoblamiento de esta especie emblemática para los marisqueros chubutenses, que realizan la extracción manual mediante buceo en aguas del norte provincial.

La iniciativa comenzó durante el verano de 2025 con la instalación de colectores artificiales destinados a captar semillas de vieira. Luego, esos ejemplares juveniles fueron trasladados al fondo marino para continuar su crecimiento en condiciones naturales.

Según explicaron los especialistas, el monitoreo posterior reveló que las vieiras repobladas tuvieron un desarrollo similar al registrado en los bancos naturales y alcanzaron tamaños cercanos a los permitidos para su captura comercial.

Durante las investigaciones también se detectaron obstáculos vinculados a la presencia de ascidias, conocidas como “papas de mar”, organismos que se adhieren a los colectores y dificultan la recuperación de las semillas. Para resolver esta situación, el equipo implementó tareas de limpieza subacuática y ensayó nuevos diseños de colectores.

Los resultados obtenidos durante 2026 fueron alentadores. Las mejoras aplicadas permitieron optimizar la captación y el crecimiento de las semillas, mientras que los nuevos dispositivos llegaron a multiplicar por cuatro el rendimiento alcanzado en experiencias anteriores.

El proyecto es impulsado por los investigadores Leandro Getino Mamet y Gaspar Soria, junto a colaboradores de la Secretaría de Pesca de Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Área de Náutica y Buceo del CENPAT.

De cara a la próxima etapa, el objetivo será ampliar la escala de trabajo mediante la instalación de más colectores en el mar e incorporar a marisqueros locales al proceso. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Williams y busca evaluar la efectividad del sistema en condiciones reales de producción, con la expectativa de contribuir a la recuperación de los bancos naturales y a la sustentabilidad de la actividad pesquera.