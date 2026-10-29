La Secretaría Electoral Permanente confirmó la conformación de la boleta definitiva que se utilizará en las elecciones generales de Gaiman, previstas para el próximo 13 de diciembre, tras la realización del sorteo público que determinó el orden de las listas participantes.

El procedimiento se desarrolló en la sala de plenarios “Dr. Jorge E. Aubía” de la Honorable Legislatura Provincial y fue encabezado por el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio. Del acto también participaron los apoderados de las cuatro agrupaciones políticas habilitadas para competir en los comicios.

Previamente, el organismo llevó adelante la audiencia formal de boletas, instancia en la que se analizaron y evaluaron los diseños que integrarán la oferta electoral. En ese encuentro estuvieron presentes los representantes de todas las fuerzas políticas participantes.

Posteriormente, y de acuerdo con la normativa vigente, la Secretaría Electoral aprobó mediante resolución fundada el diseño definitivo de las boletas dentro del plazo establecido por el cronograma electoral.

Desde el organismo destacaron que estos pasos forman parte del proceso organizativo de la elección y buscan garantizar condiciones de transparencia, equidad y correcta planificación del acto electoral.

Con la aprobación del diseño y la definición del orden de las listas, el proceso ingresa ahora en la etapa de impresión de las boletas que serán utilizadas por los vecinos de Gaiman el día de la votación.