El Verde consiguió una importante victoria en Comodoro Rivadavia por una nueva fecha de La Liga Nacional de Básquet. Marcos Chacón, con 18 puntos, fue el máximo anotador del encuentro, mientras que Felipe Inyaco aportó 17 unidades para el conjunto patagónico.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a festejar ante su gente. En el estadio Socios Fundadores, el conjunto dirigido por Pablo Favarel derrotó a Ferro Carril Oeste por 73 a 61 y sumó una nueva victoria en la temporada de La Liga Nacional de Básquet.

El equipo comodorense construyó su triunfo a partir de un buen comienzo, la efectividad de sus principales anotadores y una sólida actuación colectiva que le permitió sostener la ventaja frente a los intentos de recuperación del conjunto visitante.

Un primer tiempo favorable para el Verde

Gimnasia salió decidido a marcar diferencias desde el inicio. Con Marcos Chacón encendido desde el perímetro y Felipe Inyaco aportando puntos mediante sus penetraciones, el local consiguió tomar el control del juego y cerró el primer cuarto arriba por 23 a 14.

En el segundo período, Ferro intentó achicar la distancia, pero el conjunto patagónico respondió con el aporte de Obiajulum Okafor en la pintura y los puntos de Sebastián Carrasco. De esta manera, el Verde amplió la diferencia y se fue al descanso con una ventaja de 45 a 33.

Ferro reaccionó, pero Gimnasia sostuvo la ventaja

En la reanudación, el equipo visitante mostró una mejor versión y logró reducir la diferencia. Con el aporte de Alejandro Diez y Federico Zezular, Ferro se acercó en el marcador y cerró el tercer cuarto 48 a 56.

Sin embargo, Gimnasia mantuvo la concentración en el tramo decisivo. El trabajo de Carlos Rivero en los rebotes y la efectividad de Inyaco y Chacón resultaron importantes para controlar los intentos de remontada de Ferro.

En el último cuarto, el conjunto local administró la ventaja y terminó sellando el triunfo por 73 a 61, ante el festejo del público que acompañó al equipo en el Socios Fundadores.

Chacón e Inyaco, claves en la victoria

Marcos Chacón fue el máximo anotador del partido con 18 puntos, mientras que Felipe Inyaco terminó con 17 unidades. Sebastián Carrasco sumó 10 puntos y Obiajulum Okafor aportó otros 11 para el equipo de Comodoro Rivadavia.

Por el lado de Ferro, Kevin Hernández fue el goleador de su equipo con 11 puntos.

Con este resultado, Gimnasia volvió a celebrar en casa y consiguió una victoria importante en su camino por La Liga Nacional, respaldado por el acompañamiento de su gente.

Síntesis del partido

Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) 73 – Ferro Carril Oeste 61

Gimnasia: Felipe Inyaco (17), Marcos Chacón (18), Valentín Forestier (0), Emiliano Toretta (3), Carlos Rivero (6), Obiajulum Okafor (11), Jesús Centeno (6), Natalio Santacroce (0), Martiniano Dato (2), Sebastián Carrasco (10), Benjamín Stevens (0) y Gino Balbo (0). DT: Pablo Favarel.

Ferro: Emiliano Lezcano (5), Federico Zezular (8), Facundo Piñero (6), Rodrigo Gallegos (4), Leonel Bettiga (4), Tobías Tamagusuku (0), José DeFelippo (9), J. Martínez (0), Kevin Hernández (11), Felipe Rodríguez (5), Camilo Rodríguez (0) y Alejandro Diez (9). DT: Federico Fernández.

Parciales: 23-14, 22-19 (45-33), 11-15 (56-48) y 17-13 (73-61).

Árbitros: Pablo Estévez, Roberto Smith y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores, Comodoro Rivadavia, Chubut.