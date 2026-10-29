El gremio docente de Chubut confirmó su adhesión a la jornada nacional de duelo, paro y movilización convocada por CTERA para este jueves 29 de octubre. La medida busca reclamar justicia por Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años asesinada en Corrientes.

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) anunció su adhesión a la Jornada Nacional de Duelo, Paro y Movilización convocada para este jueves 29 de octubre, en reclamo de justicia por el asesinato de Nancy Estela Godoy, docente de 52 años y directora suplente de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

A través de un comunicado, el sindicato expresó su «profundo dolor e indignación» por el crimen de la trabajadora de la educación, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre.

Desde ATECH manifestaron su acompañamiento a la familia de Godoy, a la comunidad educativa y al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), al tiempo que reclamaron el esclarecimiento de los hechos y justicia por la docente.

Paro nacional y movilizaciones

La adhesión de ATECH se enmarca en la convocatoria realizada por la Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Según informó el gremio chubutense, la jornada incluirá un paro nacional docente, movilizaciones y distintas acciones en la provincia para visibilizar el reclamo.

La medida busca expresar el repudio al asesinato y acompañar el pedido de justicia impulsado por la comunidad educativa y las organizaciones sindicales.

«Ni una docente menos»

En el cierre de su comunicado, ATECH reiteró el reclamo de justicia por Nancy Estela Godoy y expresó su solidaridad con sus seres queridos y colegas.

«¡Justicia por Nancy Estela Godoy! ¡Ni una docente menos!», concluyó el sindicato.