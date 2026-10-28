Esteban Paulón, diputado socialista por Santa Fe presentó un pedido de informes y una denuncia contra el presidente Javier Milei por haber facilitado la fuga del ex candidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro.

«Ayer a la mañana y anticipamos casi toda la movida, incluso cuando el gobierno intentó operar con algunos medios diciendo que por Argentina Bolsonaro no iba a pasar, tanto fue así que contó con la presencia de Santiago Caputo garantizando que el avión despegue en un avión que pertenece en las coimas de ANDIS y en el encubrimiento a Espert y Machado”, señaló a ABC radio por FM records

Luego indicó que “Según Simón Levin, presidente del American Center, el presidente Milei estaba al tanto de todo el operativo y facilitó todo lo que pudo y hasta mando a Santiago Caputo para controlar que Bolsonaro pudiera salir de Brasil y custodiado por la policía pudiera profugarse”.

Para el legislador santafesino, “El gobierno argumenta que no había una orden de Interpol, pero todos sabíamos que le iban a sacar los pasaportes por orden la Justicia de Brasil. Por una cuestión de alineamiento ideológico y de empleado de Trump terminamos en medio de conflicto internacional por una persona que esta prófuga de la Justicia”.

Paulón interpretó que “Creo la Cancillería brasilera aparecerá como el adulto en la sala y encontrará los caminos para reestablecer los vínculos diplomáticos. A Milei le conviene decir que sigue enfrentando al comunismo, pero sin Brasil nuestro país tendrá serias dificultades económicas. Cuando Lula asuma este nuevo mandato seguramente se encaminarán las relaciones entre ambos países”.

Por último, expresó que “Ya apelamos en la causa ANDIS y la Justicia tiene que resolver. Hay distintas medidas de varios tipos, denunciando al juez y al fiscal o presentación internacional que haré en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; porque además el juez y el fiscal piden el desprocesamiento antes de iniciar la investigación han recibido favores hacia sus familias”.