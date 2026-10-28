El presidente Javier Milei sabía del plan de fuga de Flávio Bolsonaro desde el lunes, tras conversaciones con el ya prófugo Eduardo Bolsonaro, con quien ajustó el operativo para que el ex candidato a la presidencia llegue hoy a Estados Unidos, luego de que su avioneta despegara de Iguazú.

La participación de Milei, destacada y que mereció el agradecimiento del prófugo, fue dada a conocer por Simón Levy, el presidente del Consejo de las Américas, que habitualmente le entrega premios sospechosos y nada prestigiosos tanto a Milei como a los Bolsonaros.

Pedidos de informes, denuncias e interpelación en el Congreso.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: