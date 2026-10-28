Tras jornadas extensas de testimonios, el debate oral contra el secretario general del gremio entra en su tramo definitivo. Las partes expondrán sus conclusiones ante la jueza Karina Breckle.

Concluyó de manera satisfactoria la producción de prueba en el juicio oral contra Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut, y el martes 3 de noviembre las partes presentarán sus alegatos de clausura. La audiencia se realizará en Rawson, ante la jueza Karina Breckle.

El debate se inició el 19 de octubre y se prolongó durante varias jornadas de declaraciones, de ocho a diez horas cada una en algunos casos. Quiroga ha sido imputado como presunto autor del delito de administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7 del Código Penal), figura penal que castiga a aquellas personas que tengan bajo sus obligaciones administrar o manejar bienes ajenos y genere un perjuicio de su titular o se procure para sí o para terceros un lucro indebido. Los hechos se le atribuyen entre agosto de 2019 y mayo de 2023.

En el juicio, la Fiscalía está representada por el fiscal general jefe de la UFE-DAP, Lucas Papini, y participan dos querellas. La Defensa está a cargo de Oscar Romero. Durante la etapa probatoria declararon testigos vinculados a cuentas bancarias, compras, viajes y servicios, además del perito contador, entre otros aspectos de la investigación.

En los alegatos de cierre, la Fiscalía y las querellas valorarán la prueba producida y fundamentarán su pedido. Luego lo hará la Defensa. Con esas exposiciones, la jueza contará con los elementos para dictar su veredicto