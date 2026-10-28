El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 17 en la zona alta del barrio, sobre avenida Huergo. No se registraron heridos ni víctimas fatales. Criminalística levantó vainas servidas y grupos especiales ingresaron al sector.

Una nueva balacera generó un amplio despliegue policial este miércoles por la tarde en la zona alta del barrio Jorge Newbery, en Comodoro Rivadavia.

El enfrentamiento se produjo alrededor de las 17, en inmediaciones de avenida Huergo, cerca del centro de salud del barrio y de la intersección con calle Florida. El episodio ocurrió durante un horario de alta circulación, coincidente con la salida de establecimientos educativos y el regreso de trabajadores a sus hogares.

Según la información preliminar relevada en el lugar, no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

Una vivienda fue alcanzada por los disparos

Durante la balacera, varios proyectiles impactaron contra una vivienda de ladrillos a la vista. Los disparos provocaron la rotura de ventanas de la planta alta y baja del inmueble.

En el interior se encontraba una joven de 20 años, quien permaneció sola durante el episodio y posteriormente fue retirada del domicilio por sus padres una vez que cesaron los disparos.

La complejidad del operativo estuvo marcada también por las características geográficas del sector, con pasajes estrechos y viviendas ubicadas sobre la ladera del cerro, lo que dificulta el acceso de los móviles policiales.

Amplio operativo en la zona alta

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, se hizo presente en el lugar para coordinar el procedimiento junto con los responsables de las distintas dependencias.

Personal de Criminalística trabajó en la escena para localizar y levantar vainas servidas y otros elementos que puedan contribuir a esclarecer el enfrentamiento.

Mientras tanto, efectivos de la Seccional Segunda establecieron un perímetro de seguridad y restringieron el acceso al sector.

También participaron unidades del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), que ingresaron a la zona alta del cerro y realizaron recorridas por techos y sectores de difícil acceso.

El grupo motorizado Green se sumó al operativo para reforzar los controles y patrullajes en las calles cercanas.

Además, durante el procedimiento se realizaron identificaciones preventivas de personas que circulaban por el sector y controles de vehículos.

Investigación y antecedentes recientes

El episodio se produjo pocas horas después de otro hecho con disparos registrado en la zona, por lo que la Policía trabaja para determinar si existe alguna relación entre ambos acontecimientos.

El antecedente más reciente ocurrió durante la noche anterior en inmediaciones de Sarmiento y Florida, donde se produjo una persecución y un intercambio de disparos.

Tras ese episodio, la Policía había secuestrado 17 vainas de calibre 9 milímetros y otras de calibre .22, según la información aportada durante el procedimiento.

Vecinos del sector vienen manifestando preocupación por los reiterados enfrentamientos armados que, según sus testimonios, se registran en la zona alta de Jorge Newbery.

Foto y fuente: Prensa Nativa