La búsqueda de José y Leo, los dos hermanos desaparecidos en el sector La Toma, en Palermo Aike, continúa este miércoles 28 de octubre con un importante despliegue de fuerzas de seguridad, buzos especializados y equipos de emergencia. Mientras los operativos se intensifican en el río y sus alrededores, el abuelo de los niños realizó un conmovedor pedido de acompañamiento a la comunidad.

Desde el domingo 25 de octubre, efectivos de Bomberos, Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y otras dependencias trabajan de manera coordinada para dar con el paradero de los pequeños.

El gobernador Claudio Vidal dispuso reforzar los recursos humanos y técnicos destinados al operativo, que ya transita su cuarta jornada.

El superintendente de Bomberos, Alberto Domingo Gonzalo, informó que las tareas comenzaron este miércoles a las 6 de la mañana, con la participación de personal provincial y especialistas de Prefectura Naval Argentina.

Por su parte, el comisario mayor Pablo Aguirre, jefe del Departamento de Grupos Especiales, confirmó que se incorporaron seis buzos, por lo que el operativo cuenta actualmente con 15 especialistas en tareas subacuáticas.

Los rastrillajes se concentran en tres sectores considerados prioritarios, entre ellos el lugar donde los hermanos fueron vistos por última vez.

Las tareas presentan importantes dificultades debido a las bajas temperaturas, la fuerza de la corriente y la escasa visibilidad bajo el agua. Los sedimentos arrastrados por el deshielo complican aún más el trabajo de los equipos, que realizan inmersiones a profundidades de entre dos y siete metros.

Además, efectivos de Operaciones Rurales, personal policial y agentes de Pesca recorren las márgenes del río, mientras Gendarmería Nacional y la Dirección de Investigaciones utilizan drones para ampliar la búsqueda aérea.

El conmovedor testimonio del abuelo: “No hay palabras, no hay un consuelo”

En medio de la incertidumbre, Emilio Virreira, abuelo de José y Leo, habló con TiempoSur desde el lugar donde se desarrolla el operativo.

Visiblemente afectado, agradeció el acompañamiento de los vecinos, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación que mantienen informada a la comunidad.

“Gracias a Río Gallegos, a toda la comunidad y a la prensa que pasa la información”, expresó.

El hombre destacó el esfuerzo de los rescatistas y pidió que puedan desarrollar sus tareas sin interferencias, teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan en el agua.

Al referirse a la desaparición de sus nietos y al dolor que atraviesa la familia, manifestó: “No hay palabras, no hay un consuelo”.

Los padres reciben asistencia médica y psicológica

Virreira también reveló que el padre de los niños sufrió una descompensación durante la noche y necesitó atención médica. Tras recibir suero y descansar algunas horas, regresó al sector donde se desarrolla la búsqueda.

Según contó, la madre de los pequeños también estaba siendo asistida por profesionales de la salud.

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, junto con el Hospital Regional Río Gallegos, mantiene un dispositivo de acompañamiento integrado por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en Salud Mental.

Además, una ambulancia permanece disponible para responder ante cualquier emergencia.

Una colecta solidaria para ayudar a la familia

El abuelo confirmó que se encuentra en marcha una campaña solidaria destinada a acompañar económicamente a los padres de José y Leo, quienes atraviesan dificultades laborales.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Club Talleres de Río Gallegos, institución en la que ambos niños practican fútbol.

Virreira recordó que sus nietos se habían consagrado campeones recientemente en sus respectivas categorías y reveló que uno de ellos tenía la posibilidad de realizar una prueba futbolística en Comodoro Rivadavia.

“Somos una familia. En el Club Talleres están más tiempo, es como la escuela”, expresó al destacar el vínculo de los pequeños con la institución.

También agradeció a quienes colaboran con la colecta y aseguró que la ayuda recibida está llegando a la familia.

Una comunidad unida por José y Leo

Mientras los equipos especializados continúan trabajando contra reloj, familiares, amigos y vecinos permanecen pendientes de cualquier novedad.

El abuelo reiteró su pedido de una cadena de oración y convocó a la solidaridad de toda la comunidad.

“Seamos de donde seamos, somos humanos, sentimos lo mismo, tenemos hijos”, manifestó.

José y Leo desaparecieron el domingo 25 de octubre de 2026, después de ser arrastrados por la corriente del río Gallegos, en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, provincia de Santa Cruz.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según la reconstrucción de los investigadores y el testimonio de uno de los sobrevivientes, los hermanos se encontraban jugando en el río junto a otros dos adolescentes de 14 y 15 años.

Los cuatro habían nadado hasta una especie de isla formada por un montículo de tierra en medio del río. Cuando intentaron regresar a la orilla, una crecida repentina los sorprendió y la fuerza del agua arrastró a los dos hermanos.

Los adolescentes lograron salir, pero perdieron de vista a José y Leo y dieron aviso de lo ocurrido.