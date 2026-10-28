La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Gobierno, avanzó en la ampliación de su sistema de videovigilancia con la incorporación de 12 nuevas cámaras en distintos sectores de la ciudad.

Con el objetivo de mejorar las tareas de control y prevención, en esta etapa se instalaron 10 cámaras fijas en distintos puntos de la ciudad y dos nuevas lectoras automáticas de patentes en el acceso de camiones, que se suman a los equipos existentes.

Con estas incorporaciones, Rada Tilly cuenta actualmente con 54 cámaras de seguridad, entre domos y equipos fijos, distribuidas en sectores estratégicos de la ciudad y refuerza la cobertura de los accesos. Además, el sistema dispone de seis lectoras automáticas de patentes ubicadas en puntos clave de circulación vehicular: dos en el acceso por avenida Brown, una en el ingreso al barrio El Mirador, una sobre la Costanera y las dos recientemente incorporadas en el acceso sur.

Desde la Secretaría de Gobierno se destacó que la ampliación del sistema forma parte de un trabajo sostenido de actualización tecnológica, que busca acompañar el crecimiento de la ciudad y mejorar las herramientas disponibles para la prevención.

“La tecnología es una herramienta complementaria al trabajo que realiza nuestro equipo de Seguridad Urbana y Vial todos los días. La ampliación del sistema nos permite mejorar la prevención, contar con mayor información y responder de manera más eficiente ante distintas situaciones”, señaló Eduardo Romero, secretario de Gobierno.

Nuevas cámaras para ampliar la cobertura

Como próxima etapa, Romero anticipó además que se prevé incorporar lectoras automáticas de patentes en el barrio Altos de la Villa y reforzar las cámaras fijas instaladas en ese sector.

Estas intervenciones permitirán avanzar en la cobertura de los principales accesos y puntos de circulación de Rada Tilly, mediante un sistema que continuará ampliándose progresivamente.

De esta manera, el Municipio de Rada Tilly sostiene una política de incorporación de tecnología y fortalecimiento de las herramientas de prevención, con el objetivo de contribuir a la seguridad y el cuidado de los vecinos.