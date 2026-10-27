La Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly invita a participar de una nueva actividad de Criar en Red, dedicada a la alimentación durante los primeros años de vida.

La propuesta se realizará este jueves 29 de octubre, a las 18 horas, en el Salón CIRSE, y estará a cargo de la Lic. Sofía Ronconi, terapista ocupacional junto a la Lic. en psicología Marilin Lamy.

¿Cómo acompañar los primeros pasos en la alimentación? ¿Qué hábitos es importante incorporar desde pequeños? Estas son algunas de las preguntas que se abordarán durante el encuentro, pensado para brindar herramientas prácticas a las familias y compartir inquietudes sobre la alimentación en la primera infancia.

La actividad se realizará en el Salón CIRSE, ubicado en Av. Piedrabuena 2102 y abordará distintos aspectos relacionados con la construcción de hábitos saludables, el desarrollo de habilidades motrices necesarias para iniciar la alimentación complementaria y la prevención de dificultades vinculadas con la selectividad alimentaria.

También se compartirán recomendaciones sobre la importancia del entorno durante las comidas y los cuidados a tener en cuenta frente a alimentos que pueden representar riesgos para los más pequeños.

La propuesta forma parte de Criar en Red, un espacio municipal de encuentro, escucha y acompañamiento destinado a personas gestantes y familias durante el primer año de vida, que busca brindar herramientas, compartir experiencias y acompañar los desafíos cotidianos de la crianza.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud se invita a las familias interesadas a participar de este encuentro, abierto a la comunidad, que propone un espacio de intercambio y aprendizaje para acompañar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.