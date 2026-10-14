La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rada Tilly presenta una nueva edición de Peras al Olmo, el ciclo de conciertos íntimos que combina música acústica, literatura y encuentros con artistas locales. La propuesta regresa en octubre con dos fechas confirmadas y nuevas presentaciones que se anunciarán próximamente.

El patio de la Biblioteca Municipal Asencio Abeijón vuelve a convertirse en escenario de Peras al Olmo, una propuesta que invita a disfrutar de la música en un ambiente cercano, donde las canciones, las historias y las conversaciones con sus protagonistas tienen un lugar especial.

El ciclo recupera las memorias sonoras de las estaciones intermedias, el otoño y la primavera, y su vínculo con la literatura. Con un formato acústico y de pequeña escala, propone una experiencia diferente a la de los escenarios tradicionales, que permite conocer de cerca a los artistas, sus procesos creativos y las historias detrás de sus obras.

Como decía Atahualpa Yupanqui: “La guitarra antes de ser instrumento fue árbol y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser instrumento”. Una frase que acompaña el espíritu de este ciclo, donde la música y la palabra se encuentran.

Dos conciertos para octubre

El sábado 17 de octubre, a las 21 horas, se presentará Un Futuro Brillante Duo Set, el proyecto musical de David Luna, un cantautor del sur que combina folk punk, boleros y bossa nova con letras atravesadas por la poesía, la melancolía y el humor.

Con una identidad sonora propia, sus canciones recuperan historias de barrio, despedidas y afectos. Recientemente lanzó su primer disco, Algo bien!, grabado durante el verano de 2024, y su primer videoclip, Santamaria, filmado en Comodoro Rivadavia.

El sábado 24 de octubre, también a las 21 horas, será el turno de Ananda Tauro, dúo integrado por Aurora Padín y Tatiana Trigo, quienes compartirán un repertorio de canciones propias en formato acústico. Ambas artistas forman parte también de la banda Santa y Bárbara.

Las dos presentaciones se realizarán en la Biblioteca Municipal Asencio Abeijón, con entrada libre y gratuita.

Peras al Olmo continuará sumando conciertos durante la temporada, con nuevas fechas y artistas que se darán a conocer a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura de Rada Tilly.