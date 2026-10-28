El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, confirmó que dos hombres abrieron fuego contra el puesto ubicado en Sarmiento y Florida. La cabo Paredes resultó ilesa. Hubo un allanamiento, pero la Justicia no autorizó las detenciones solicitadas.

Un grave ataque armado contra un retén policial ocurrió este miércoles por la noche en Comodoro Rivadavia, cuando dos hombres efectuaron 17 disparos contra una cabo de la Policía que se encontraba en el puesto ubicado en la intersección de Sarmiento y Florida.

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, brindó detalles del hecho y explicó que el ataque se produjo alrededor de las 22:34, cuando los dos sujetos se desplazaban por el sector luego de haber protagonizado un enfrentamiento previo en inmediaciones de calle Huergo.

Según el relato policial, los individuos habrían recibido disparos de una tercera persona y, mientras escapaban, se encontraron con el retén policial. Allí habrían increpado a la cabo Paredes y comenzaron a disparar contra ella desde una distancia inferior a diez metros.

De acuerdo con la información aportada por Mulero, se realizaron 17 disparos con armas de calibres .40 y 9 milímetros. La oficial logró salir ilesa físicamente, aunque quedó afectada por un fuerte cuadro de estrés y tensión producto de la situación.

Tras el ataque, la Policía inició una investigación que permitió avanzar con un allanamiento en un domicilio vinculado con los sospechosos.

El procedimiento finalizó alrededor de las 6:30 de la mañana y permitió secuestrar distintos elementos considerados de interés para la causa.

Sin embargo, las armas utilizadas en el ataque no fueron encontradas. Según explicó Mulero, los sospechosos las habrían descartado antes del ingreso de los efectivos al domicilio.

Entre los principales elementos incorporados a la investigación se encuentran el testimonio directo de la cabo agredida y las 17 vainas servidas recolectadas en el lugar del ataque.

La Justicia rechazó las detenciones

Uno de los puntos que generó preocupación dentro de la fuerza fue la decisión judicial respecto de los sospechosos.

La Fiscalía de turno evaluó los elementos reunidos por los investigadores y elevó el pedido correspondiente. La Justicia autorizó el allanamiento del domicilio, pero rechazó el pedido de detención de los involucrados.

Mulero señaló que los sospechosos cuentan con antecedentes vinculados a hechos violentos y procesos judiciales anteriores. No obstante, aclaró que la institución policial acata las decisiones adoptadas por la Justicia.

El jefe policial sostuvo que, desde la mirada de la fuerza, existían elementos que consideraban suficientes para avanzar con las capturas, aunque finalmente la decisión judicial fue otra.

Refuerzo de seguridad en la zona

La cabo Paredes no sufrió lesiones físicas y permanece acompañada por personal especializado de la Policía, debido al impacto emocional que provocó el ataque.

El retén de Sarmiento y Florida permanece activo desde hace varios meses, debido a la conflictividad registrada en el sector.

Además, grupos especiales realizan recorridas preventivas en pasajes y calles cercanas, con el objetivo de contener los enfrentamientos y reforzar la presencia policial en una zona considerada de riesgo.