La Fiscalía lleva adelante una causa donde secuestró dispositivos electrónicos por la presunta producción de imágenes, que habrían sido creadas con inteligencia artificial, utilizando los rostros de estudiantes de una escuela secundaria y luego compartidas por WhatsApp

La investigación se inició a partir de una denuncia que alertó sobre la creación de imágenes sexualizadas mediante herramientas de inteligencia artificial, utilizando los rostros de estudiantes de un establecimiento educativo de Puerto Madryn.

De acuerdo con los testimonios reunidos, las imágenes y videos habrían sido elaboradas por un adolescente colocando los rostros de alumnas sobre cuerpos de personajes de animé. El material habría sido exhibido y compartido con estudiantes a través de WhatsApp.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal dispuso tareas investigativas para reunir información, entrevistar a personas vinculadas con el caso y corroborar lo ocurrido. En ese marco, solicitó una orden de allanamiento para secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento.

La medida fue autorizada por el juez penal Horacio Yanguela y se llevó adelante con intervención de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn, a cargo de los comisarios Martín Baldi y Alejandro Antilef. La investigación está a cargo del funcionario de Fiscalía Gastón Alcucero.

El objetivo del procedimiento es obtener los archivos originales y realizar un análisis técnico que permita determinar las características de las imágenes, cómo fueron generadas, cuándo se crearon y cuál fue su circulación. La calificación legal propuesta es provisoria y la investigación busca establecer si el material reúne las características exigidas por el artículo 128 del Código Penal, que penaliza la producción, distribución, tenencia y facilitación de material de explotación y abuso sexual de menores de 18 años.