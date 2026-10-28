La Mesa Socioambiental “Eduardo Cabezas” convocó a vecinos y vecinas de Comodoro Rivadavia a participar de una reunión abierta que se realizará el próximo sábado 31 de octubre a las 15 horas en el auditorio del Museo Nacional del Petróleo, en Kilómetro 3.

Durante el encuentro se darán a conocer los avances de la causa judicial que solicita la nulidad del acuerdo firmado entre la Provincia del Chubut e YPF S.A. por los pasivos ambientales derivados de más de un siglo de actividad petrolera en la región.

La demanda fue presentada en agosto de 2026 y cuestiona el convenio por el cual la empresa quedaría liberada de responsabilidades ambientales a cambio de un pago de 25 millones de dólares. Los impulsores sostienen que el acuerdo fue establecido sin una evaluación integral de los daños ambientales ni instancias de participación ciudadana.

La presentación judicial está encabezada por el profesor Jorge Spíndola y la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, junto a abogados de derechos humanos de la provincia. En paralelo, la Mesa Socioambiental viene impulsando distintas actividades de difusión, recolección de firmas y espacios de debate para acompañar el reclamo.

Además, durante la reunión se avanzará en la organización de nuevas acciones comunitarias, entre ellas la recopilación de testimonios de vecinos afectados por la actividad petrolera, campañas informativas y la difusión del “Reporte vecinal anónimo de pasivos ambientales”, una herramienta que permite registrar derrames, pozos abandonados y otros posibles impactos ambientales en la ciudad.

El espacio también rendirá homenaje a Daniel Legaz, trabajador ypefiano fallecido recientemente, cuya memoria fue destacada por la organización en reconocimiento a su vínculo con la historia petrolera local.