La tradicional muestra se realizará desde el 4 al 7 de marzo. La última edición reunió a más de 40.000 personas, entre escuelas, familias, productores y empresas que se acercaron a disfrutar y participar de este tradicional evento que abre sus puertas a toda la comunidad. “La Expo es un evento que forma parte de la identidad de Comodoro, queremos que más gente sepa todo lo que se genera alrededor del campo y la producción de Chubut, Santa Cruz y otros puntos de la Patagonia”, indicó Andres Fajardo, presidente de la entidad.

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia comenzó los preparativos para la Expo Ganadera 2027, que se desarrollará del 4 al 7 de marzo, y anunció la apertura de la venta de stands para empresas, instituciones, comercios y emprendimientos que quieran participar de una nueva edición de uno de los encuentros tradicionales de la ciudad.

Con una propuesta que combina producción, ganadería, gastronomía, cultura y actividades para toda la familia, la Expo busca seguir creciendo como un espacio de encuentro entre el campo y la comunidad. La última edición convocó a más de 40.000 personas, entre vecinos, familias, estudiantes, productores y representantes de empresas que recorrieron el predio y participaron de las distintas actividades durante las cuatro jornadas.

“La Expo es un evento que forma parte de la identidad de Comodoro. Queremos que más gente sepa todo lo que se genera alrededor del campo y la producción de Chubut, Santa Cruz y otros puntos de la Patagonia ”, destacó Andres Fajardo, presidente de la institución. “Estamos muy contentos de anunciar esta nueva expo, luego de una última edición donde buscamos ampliar el evento para llegar a toda la comunidad. Durante cuatro días cientos de personas disfrutaron de numerosas actividades, y este año, con el acompañamiento de empresas y organizaciones, buscamos redoblar la apuesta para mostrar que el campo es mucho más que el merino australiano, que tan bien nos representa en el mundo”.

La expo más importante de la Patagonia

La actividad ganadera continúa siendo uno de sus principales atractivos, con la participación de cabañas, productores y ejemplares de diferentes puntos de la Patagonia. En la última edición participaron 17 cabañas y alrededor de 70 animales, en una competencia que tuvo como protagonistas a criadores y productores ovinos de la región. La jura de clasificación y la coronación de los grandes campeones fueron algunos de los momentos centrales de la programación.

Cabaña Bahía Victoria se llevó al Gran campeón supremo con el brete 18, el merino astado – lana entera, cerro Chenque 1035, que fue elegido gran campeón de la 88° Exposición de Ganadería y Afines y 46° Feria del Carnero a Campo.

Además, la expo tuvo el mejor remate de la Patagonia. El Brete 50 -FLORADORA X859 – de la Cabaña Floradora fue adquirido por las Cabañas La Mirta, La Angelita y Don Ernesto, por un valor de 32.500.000 de pesos.

A esa propuesta se sumaron actividades culturales, un festival de folclore, artesanos, empresas, una pista 4×4, animales de granja, caballos, burros y espacios gastronómicos que invitaron a recorrer y disfrutar el predio durante las jornadas.

La presencia de escuelas también formó parte de la experiencia, acercando a chicos y chicas al mundo rural y permitiéndoles conocer de cerca los animales, las actividades productivas y el trabajo que se desarrolla en el campo.

Así, la Expo se consolidó como una oportunidad para compartir en familia, conocer nuevas propuestas, encontrarse con productores y descubrir el entramado económico y social que existe detrás de la producción agropecuaria.

Una oportunidad para empresas y emprendimientos

Con la apertura de la venta de stands, la Sociedad Rural convoca a empresas, comercios, instituciones y emprendimientos de distintos rubros a sumarse a la edición 2027.

La muestra representa una oportunidad para presentar productos y servicios, fortalecer vínculos comerciales y llegar a un público amplio en un espacio que reúne a miles de visitantes. La convocatoria no se limita al sector ganadero: también busca incorporar propuestas comerciales, gastronómicas y de servicios que contribuyan a enriquecer la experiencia de quienes visitan la Expo.

La intención es continuar construyendo una exposición que mantenga su identidad productiva y, al mismo tiempo, siga creciendo como un evento representativo de Comodoro Rivadavia y la región.

Los interesados en consultar por los espacios disponibles y participar con su stand pueden comunicarse al correo habilitado por la organización: expoganaderasrcr2027@gmail.com

La cita será del 4 al 7 de marzo de 2027 para compartir cuatro jornadas donde la producción, el campo, la gastronomía, la cultura y las propuestas para toda la familia volverán a encontrarse.