La Policía Federal realizó 14 allanamientos en distintos puntos de Buenos Aires y secuestró más de 500 unidades. Un análisis del SENASA detectó niveles de aflatoxina M1 superiores al límite permitido y determinó que el producto no era apto para el consumo.

La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró más de 500 unidades de leche maternizada en polvo apócrifa que habían ingresado al circuito comercial y eran ofrecidas tanto en supermercados como a través de plataformas digitales.

El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia vinculada a la firma láctea SanCor y reclamos de familias que señalaron presuntos efectos adversos tras el consumo del producto.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, mientras que el Juzgado Federal N°2 autorizó un total de 14 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades bonaerenses, entre ellas Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

Detectaron una sustancia tóxica

Uno de los principales hallazgos surgió del análisis realizado por el SENASA. Según el informe incorporado a la investigación, las muestras de la leche en polvo presentaron niveles de aflatoxina M1 superiores en más de seis veces al máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

De acuerdo con la información oficial, el producto fue considerado no apto para el consumo, debido al riesgo toxicológico que representa especialmente para bebés menores de seis meses.

La aflatoxina M1 es una toxina que puede estar presente en productos lácteos cuando existen contaminaciones derivadas de hongos y requiere controles específicos para garantizar la seguridad alimentaria.

Más de 500 unidades secuestradas

Durante los procedimientos fueron decomisadas más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada, además de un vehículo, teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Los investigadores también identificaron a cinco personas mayores de edad que quedaron vinculadas a la investigación: dos argentinos, dos ciudadanos chinos y un ciudadano paraguayo.

Según la pesquisa, los productos eran almacenados en distintos inmuebles antes de ser comercializados y también se ofrecían mediante canales de venta online y plataformas digitales.

Envases con diferencias y errores de impresión

Los investigadores detectaron además diferencias entre los envases secuestrados y el producto original. Entre ellas se mencionaron características de la cuchara plástica y errores tipográficos en el packaging, como las palabras “Adventencia” en lugar de “Advertencia” y “Olico” en lugar de “Oleico”.

La mercadería incautada llevaba, entre otros datos, la identificación de lote L:Y010 F-011207563, con fecha de elaboración 10/01/2026 y vencimiento 10/01/2027.

La totalidad de los elementos secuestrados quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la maniobra y la responsabilidad de las personas involucradas.