La intensa búsqueda de los dos hermanitos de 10 y 12 años desaparecidos en las aguas del río Gallegos tuvo un desenlace trágico este jueves 29 de octubre. Después de cinco días de operativos en la zona de Palermo Aike, provincia de Santa Cruz, las autoridades confirmaron el hallazgo de ambos cuerpos.

El primero fue divisado desde un helicóptero que realizaba sobrevuelos sobre el río, mientras que el segundo fue encontrado horas después por efectivos de la Policía de Santa Cruz, en cercanías del puente de Palermo Aike.

La noticia causó una profunda conmoción en la comunidad, que seguía con preocupación el desarrollo de los rastrillajes desde el domingo.

Cómo ocurrió la desaparición de los dos hermanos

El episodio se registró durante la tarde del domingo 25 de octubre, en el sector conocido como La Toma, ubicado en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional 40.

Según la información difundida, los dos hermanos se encontraban en el agua junto a otros dos adolescentes, de 14 y 15 años, cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

Los adolescentes mayores lograron salir del río, pero perdieron de vista a los niños de 10 y 12 años.

Alrededor de las 16 horas, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre lo sucedido y dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

Más de 120 personas participaron del operativo

Durante cinco jornadas, distintas fuerzas de seguridad y organismos provinciales trabajaron de manera coordinada para localizar a los menores.

El despliegue contó con la participación de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y Protección Civil, además de personal de otras dependencias del Gobierno provincial.

Las tareas incluyeron recorridas por las márgenes del río, rastrillajes subacuáticos y utilización de drones para inspeccionar sectores de difícil acceso.

Con el avance de los días, más de 120 personas llegaron a participar del operativo.

Sin embargo, las condiciones del río dificultaron considerablemente el trabajo de los rescatistas.

La intensidad de la corriente, la turbiedad del agua y la escasa visibilidad bajo la superficie complicaron las tareas de los buzos. A esto se sumaron condiciones meteorológicas adversas que obligaron a suspender temporalmente algunas actividades por seguridad.

Un helicóptero permitió localizar al primero de los niños

Durante el miércoles 28 de octubre, los equipos de búsqueda lograron establecer con mayor precisión el denominado “punto cero”, a partir de nuevos testimonios que permitieron orientar los rastrillajes.

También se incorporaron seis especialistas, hasta alcanzar un total de 15 efectivos destinados a las tareas subacuáticas.

En paralelo, las autoridades anunciaron la incorporación de un helicóptero para ampliar la observación aérea del río y sus márgenes.

La aeronave comenzó a operar durante las primeras horas del jueves.

En esa jornada estuvieron presentes el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, quienes se acercaron al sector para acompañar el trabajo de los rescatistas y participaron de un sobrevuelo.

Fue precisamente durante uno de los recorridos aéreos cuando se divisó el cuerpo de uno de los hermanos.

El Gobierno provincial confirmó el hallazgo mientras los equipos continuaban trabajando para encontrar al segundo niño.

Horas después encontraron al segundo hermanito

Tras la primera localización, el operativo continuó en distintos sectores del río Gallegos.

Finalmente, horas después, efectivos de la Policía de Santa Cruz encontraron el cuerpo del segundo niño en cercanías del puente de Palermo Aike.

De esta manera, durante una misma jornada fueron localizados los dos hermanos que permanecían desaparecidos desde el domingo.

El hallazgo puso fin a cinco días de búsqueda, durante los cuales las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia trabajaron en condiciones complejas.

Acompañamiento a la familia durante la búsqueda

Desde el inicio del operativo, personal de salud y profesionales de psicología brindaron acompañamiento a los familiares de los menores, quienes permanecieron en el sector mientras se desarrollaban las tareas.

Tras confirmarse los hallazgos, los equipos de asistencia continuaron ofreciendo contención a la familia.